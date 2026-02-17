Murió Jesse Jackson, Defensor de los Derechos Civiles en Estados Unidos.

Jesse Jackson, icono de los derechos civiles en Estados Unidos y quien fue dos veces candidato presidencial, murió este martes 17 de febrero a los 84 años, informó su familia.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los derechos civiles y fundador de la Rainbow PUSH Coalition, el honorable reverendo Jesse Louis Jackson, Sr. Falleció en paz la mañana del martes, rodeado de su familia", se indicó en un comunicado.

"Su firme compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos ayudó a dar forma a un movimiento global por la libertad y la dignidad. Incansable impulsor del cambio, elevó las voces de quienes no la tenían, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta la movilización de millones de personas para registrarse y votar, dejando una huella imborrable en la historia", se añadió.