Juicio de Mark Zuckerberg Hoy: Una Joven de 20 Años Presentó Demanda, ¿De Qué lo Acusa?

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, compareció ante un tribunal de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Él testificó en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales. El caso se refiere a la acusación de una mujer que afirma que plataformas como Instagram fomentan la adicción en niños y en la adolescencia.

Meta afirma que siempre ha priorizado la seguridad de los jóvenes, mientras que los abogados de la compañía aseguran que sus productos no son adictivos ni responsables de los problemas de salud mental de la demandante.

Así fue el juicio histórico por adicción de redes sociales

Mark Zuckerberg se enfrentó el miércoles 18 de febrero de 2026 a abogados en un tribunal de Los Ángeles, donde el director general de Meta respondió a preguntas sobre el uso de Instagram entre los jóvenes, su testimonio ante el Congreso y las recomendaciones internas que ha recibido sobre ser “auténtico” y no “robótico”.

El testimonio de Zuckerberg es parte de un juicio sin precedentes en Estados Unidos sobre redes sociales que cuestiona si las plataformas de Meta provocan una adicción y perjudican deliberadamente a los menores de edad.

Mujer culpa a redes sociales de ser adicta a tecnología e ideas suicidas

Abogados que representan a la demandante, una mujer de 20 años identificada por las iniciales KGM, aseguran que su uso de redes sociales a temprana edad la volvió adicta a la tecnología y agravó su depresión y pensamientos suicidas.

¿Quiénes son los demandados en juicio histórico en EUA?

Meta Platforms y YouTube, de Google son los dos demandados que quedan en el caso. TikTok y Snap resolvieron sus causas mediante un acuerdo.

