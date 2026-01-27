Juicio Histórico: ¿De Qué Acusan a Meta y YouTube?

Meta y YouTube, gigantes de la tecnología y las redes sociales, enfrentan un juicio que es considerado como histórico; aquí te decimos de qué acusan a las empresas estadounidenses.

Tanto Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, como YouTube, plataforma que pertenece a Google, enfrentan un juicio histórico que se desarrollará esta semana en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

El histórico juicio tiene lugar en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y será la primera vez que las empresas presenten su caso ante la justicia estadounidense.

El proceso judicial inició hoy, 27 de enero de 2026, con la selección del jurado.

¿De qué acusan a Meta y YouTube?

Las plataformas Meta y YouTube están acusadas de alimentar una crisis de adicción entre los jóvenes.

La demanda fue interpuesta por una joven de 19 años de edad, quien afirmó haberse vuelto adicta a las plataformas de las empresas debido al diseño atractivo de Instagram, TikTok y Snapchat, según el documento al que tuvo acceso la cadena CNN.

La demanda incluye a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron llegar a un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

La denuncia es una de las varias que forman parte de un litigio abierto contra estas empresas, el cual abarca más de 1,500 casos en los que se alegan lesiones personales debido al uso excesivo de las plataformas.

A la actual demanda se suma una investigación que abrió Gavin Newsom, Gobernador de California, contra TikTok y un grupo empresarial alineado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con el despacho del gobernador de California, recibieron “informes (y casos confirmados de forma independiente) de contenido suprimido crítico del presidente Trump y está pidiendo al Departamento de Justicia de California que determine si viola la ley de California".

