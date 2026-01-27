TikTok Llega a un Acuerdo Para Evitar un Juicio por Adicción a las Redes Sociales

TikTok acordó resolver una demanda por adicción a las redes sociales momentos antes del inicio del juicio, según confirmaron abogados de la demandante este martes en Los Ángeles, California.

La plataforma de videos se suma a Snapchat, que llegó a un acuerdo similar la semana pasada. Los términos financieros de ambos acuerdos no fueron revelados. TikTok no respondió solicitudes de comentarios sobre el caso.

Meta (empresa matriz de Instagram) y Google (propietaria de YouTube) permanecen como demandadas y enfrentarán al jurado en lo que constituye el primer caso de este tipo que llega a juicio.

KGM: El caso que podría cambiar las reglas

En el centro de la demanda se encuentra una joven de 19 años identificada como "KGM". Su caso fue seleccionado como referencia para determinar el resultado de miles de demandas similares contra plataformas de redes sociales.

La selección del jurado comenzó esta semana en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Se interrogará a 75 posibles jurados diariamente hasta al menos el jueves. El juicio completo durará entre seis y ocho semanas.

KGM alega que el uso de redes sociales desde temprana edad la volvió adicta a la tecnología y agravó su depresión y pensamientos suicidas. La demanda afirma que esto resultó de decisiones de diseño deliberadas por parte de empresas que buscaban hacer sus plataformas más adictivas para menores con el fin de aumentar ganancias.

Las acusaciones contra las plataformas

La demanda sostiene que las empresas incorporaron deliberadamente características de diseño destinadas a maximizar la participación de jóvenes para impulsar ingresos publicitarios, inspirándose en técnicas utilizadas por máquinas tragamonedas y la industria tabacalera.

El argumento legal busca eludir la protección de la Primera Enmienda y la Sección 230, que protege a empresas tecnológicas de responsabilidad por contenido publicado en sus plataformas. Los demandantes argumentan que los menores son víctimas directas de decisiones intencionales de diseño de productos.

Se espera que ejecutivos, incluido el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, testifiquen durante el proceso. Expertos han establecido similitudes con los juicios contra la industria tabacalera que condujeron al acuerdo de 1998, cuando las tabacaleras pagaron miles de millones de dólares en gastos de atención médica y restringieron el marketing dirigido a menores.

Así se defienden las empresas tecnológicas

Las compañías tecnológicas refutan las acusaciones de que sus productos dañan deliberadamente a niños. Meta argumenta en una entrada reciente de blog que las demandas simplifican excesivamente un problema grave.

"Recientemente, varias demandas han intentado culpar directamente a las empresas de redes sociales de los problemas de salud mental de los adolescentes. Pero esto simplifica excesivamente un problema grave. Médicos e investigadores consideran que la salud mental es un problema profundamente complejo y multifacético, y las tendencias sobre el bienestar de los adolescentes no son claras ni universales", declaró Meta en su blog.

Un portavoz de Meta afirmó el lunes que la empresa discrepa firmemente con las acusaciones y confía en que las pruebas demostrarán su compromiso a largo plazo con el apoyo a los jóvenes.

José Castañeda, portavoz de Google, declaró el lunes:

Ofrecer a los jóvenes una experiencia más segura y saludable siempre ha sido fundamental para nuestro trabajo

Las empresas citan medidas de seguridad incorporadas a lo largo de los años y argumentan que no son responsables del contenido publicado por terceros en sus sitios.

Lo que viene

Este caso será el primero de una serie que comenzarán este año buscando responsabilizar a empresas de redes sociales por daños al bienestar mental de menores.

Un juicio federal de referencia comenzará en junio en Oakland, California, representando a distritos escolares que demandaron a plataformas por daños a niños. Más de 40 fiscales estatales también han presentado acciones legales relacionadas.

Un abogado de la demandante indicó que TikTok permanece como demandada en otros casos de lesiones personales pendientes.

Con información de AP.

