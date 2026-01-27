Revelan Móvil de Multihomicidio de Intérpretes de Lengua de Señas en Michoacán: Hay Un Detenido

El fiscal General de Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó hoy, 27 de enero de 2026, los avances del caso del multihomicidio de la familia de intérpretes de lengua de señas, Víctor Manuel, Anayeli, y su menor hija.

Este multihomicidio es un hecho que genera una profundidad de ignición social y también al interior de esta institución. Se trata de una familia ampliamente conocida y reconocida por sus labores como intérpretes de lengua de señas mexicana y por su compromiso con las personas con discapacidad, lo que refuerza nuestra obligación de esclarecer plenamente los hechos y garantizar la justicia.

Torres Piña precisó que no existió omisión ni retraso en las actuaciones ministeriales, ya que desde el inicio se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación previstos en la ley, priorizando la atención a las víctimas indirectas y el desarrollo técnico de las indagatorias.

La Fiscalía dio una cronología de los hechos:

El 17 de enero se localizaron tres cuerpos sin vida en la comunidad de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro.

Ese mismo día, familiares de Anayeli de Víctor y de su hija presentaron denuncias por desaparición.

El mismo 17 de enero por la tarde personal de la Fiscalía acudió a realizar inspecciones en el domicilio de la víctima, donde se localizaron y recolectaron diversos indicios de posibles agresiones en el mismo domicilio de esta familia con residuos semáticos, algunas piezas quebradas y un poco de desorden en las habitaciones.

El 18 de enero, mediante revisión y análisis de información, se lograron establecer varias líneas de investigación que han permitido obtener datos relacionados con los probables responsables que se ha estado trabajando.

El día 23 de enero, la Fiscalía acudió a los establecimientos donde se le dio seguimiento de la salida de los vehículos, ya que se captó que el auto de la familia salió el 15 de enero de la ciudad de Morelia rumbo a la Ciudad de México.

Revelan móvil del multihomicidio

El fiscal Torres Piña informó que el pasado sábado 24 de enero se logró la ejecución de una orden de aprehensión, en colaboración con autoridades de Morelos. El detenido fue identificado como Alfredo 'N', primo hermano de una de las víctimas.

Es importante informar que ya se cuentan con una persona detenida de nombre Alfredo 'N' de 47 años de edad, quien fue puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, de manera paralela, se continúa con la búsqueda y la localización de otros probables involucrados, agotando todas las líneas de investigación.

Torres Piña descartó particpación de la delincuencia organizada en el multihomicidio de la familia, ni relación del crímen con la actividad profesional de las víctimas como intérpretes o defensoras de derechos humanos. Aseguró que el móvil del homicidio es un tema de préstamos familiares.

Todo indica que es un tema de recurso de préstamos entre familiares, el móvil de este lamentable homicidios.

El fiscal de Michoacán dijo que se trabaja para dar con el paradero de otros involucrados en el caso y que el detenido pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de continuación será el próximo viernes.

Con información de N+.

