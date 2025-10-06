Los CDC de EUA Retiran su Apoyo Decidido a la Vacuna Contra el COVID-19

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos modificaron este lunes 6 de octubre de 2025 su postura sobre la vacunación contra el COVID-19, estableciendo que la administración de estas vacunas debe realizarse mediante un proceso de decisión compartida entre el profesional de la salud y el individuo.

Este cambio representa un retroceso respecto a la recomendación más contundente que la agencia mantenía previamente.

Video: Aislamiento por COVID-19 Aceleró el Envejecimiento Cerebral: Revela Estudio.

La nueva directriz se alinea con las conclusiones emitidas por el panel de asesores expertos externos de la agencia. A pesar del cambio en el tipo de recomendación, el acceso a las vacunas contra el COVID-19 continuará estando cubierto por los seguros médicos.

Simultáneamente, el director en funciones de los CDC ratificó otras recomendaciones de sus asesores relacionadas con vacunas infantiles. Específicamente, se desaconsejó el uso de la vacuna combinada que protege contra sarampión, paperas, rubéola y varicela en niños menores de cuatro años. Como alternativa, se aplicarán vacunas separadas para cada una de estas enfermedades.

Los CDC informaron que los calendarios de vacunación actualizados estarán disponibles en su sitio web como fecha límite el martes.

Con información de Reuters.

