Marco Rubio Aparece con un Pants Igual al que Usó Nicolás Maduro Durante su Captura en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, posó para una fotografía en el avión presidencial, rumbo a China, con la ropa deportiva que llevaba el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su captura el pasado 3 de enero de 2026 por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, posó para una fotografía en el avión presidencial, rumbo a China, con la ropa deportiva que llevaba el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su captura el pasado 3 de enero de 2026 por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Director de comunicaciones de Casa Blanca exhibe a Rubio

"¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!", publicó en su cuenta de X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, con la imagen de Rubio a bordo del AF1 que se dirige a Beijing para el encuentro del presidente, Donald Trump, con su homólogo chino, Xi Jinping.

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La imagen de Rubio utilizando la sudadera gris completa y recostado sobre una de las puertas del avión presidencial se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, principalmente por activistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca.

La vestimenta es del mismo modelo que llevaba puesto a Nicolás Maduro cuando fue capturado en Caracas y traslado a Estados Unidos, según las fotografías divulgadas por Trump a comienzos de año en su cuenta de Truth Social.

Vestimenta de Maduro fue motivo de miles de memes

La imagen de Maduro con la vestimenta fue motivo de miles de publicaciones, memes y bromas en redes sociales e incluso utilizado como disfraz en fiestas alrededor del mundo.

Rubio, de 54 años, ha sido mencionado, en encuestas y por medios locales, junto al vicepresidente J.D Vance, como dos de las opciones republicanas más visibles de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

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A principios de 2026, Trump fue consultado sobre el tema y aseguró que ambos (Rubio y Vance) son "grandes líderes", aunque destacó que uno es más "diplomático" que el otro, en referencia al secretario de Estado.

Previo a la captura de Maduro en enero, Rubio fue de los funcionarios estadounidenses más críticos sobre su Gobierno, describiéndolo como "ilegitimo" y defendió el uso de la fuerza militar de Washington para lograr su detención en la capital venezolana.

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Con información de N+

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