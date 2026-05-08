EUA Impondrá Más Sanciones a Cuba, Adelanta el secretario de Estado, Marco Rubio

Este viernes 8 de mayo de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantó que se impondrán más sanciones a Cuba, después de las anunciadas ayer.

Así lo indicó en una rueda de prensa en Roma tras haberse reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El funcionario estadounidense fue cuestionado por las sanciones anunciadas contra el conglomerado militar cubano Gaesa.

En respuesta, Rubio explicó que se trata de "un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano".

"Ni un solo céntimo de ese dinero beneficia al pueblo cubano. Está el Gobierno cubano, que tiene un presupuesto, y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio Gobierno. Ni un solo centavo de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a un solo cubano, salvo a las personas que forman parte de Gaesa", argumentó.

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¿A quiénes se está sancionando?

De acuerdo con el secretario de Estado, se está sancionado a "empresas que, básicamente, se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba y lo está metiendo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen. Así que no se trata de sanciones contra el pueblo cubano".

Así, enfatizó que es una canción contra dicha empresa “que está robando al pueblo cubano en beneficio de unos pocos".

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Reunión con el papa León XIV

Por otra parte, afirmó que no habló de dicho tema durante la audiencia del jueves con el papa León XIV pero, agregó: "Por cierto, vamos a tomar más medidas".

Sin embargo, comentó que sí hablaron de ayudas a Cuba y que comunicó a León XIV que Estados Unidos proporcionó "6 millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica".

"Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. Por desgracia, hasta ahora no han aceptado distribuirla para ayudar al pueblo de Cuba. Pensamos en ayuda para el huracán, pero es el régimen el que no lo acepta. Es el régimen el que se interpone en el camino", dijo.

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Sanciones a Cuba

Según un comunicado previo, Rubio, de ascendencia cubana, explicó que las sanciones a Gaesa "se incluyen en el endurecimiento de las sanciones contra la isla ordenado por Trump el pasado 1 de mayo".

El presidente de Estados Unidos firmó el pasado día 1 una nueva orden ejecutiva para extender la cobertura de las sanciones contra Cuba hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de energía, defensa, seguridad y finanzas.

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Con información de EFE.

spb