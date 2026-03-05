Markwayne Mullin, Exluchador de Artes Marciales ¿Cuántas Veces Ha Criticado a México?

El senador estadounidense Markwayne Mullin, quien después de mediodía de hoy fue nombrado como secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para reemplazar a Kristi Noem, tiene un amplio historial de críticas hacia México.

Mullin, republicano y aliado del presidente Donald Trump, asumirá el cargo el 31 de marzo, según informó Trump en Truth Social. En tanto, anunció que Noem dejará su puesto como secretaria para incorporarse al "Enviado Especial para los Escudos de las Américas", una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental.

¿Quién es Markwayne Mullin, el nuevo director de DHS?

Mullin prestó juramento al Senado en enero de 2023. Anteriormente, sirvió en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, representando al 2 Distrito Congresional de Oklahoma durante 10 años.

Creció en Westville, donde su familia fundó Mullin Plumbing . Continuó la gestión del negocio de su padre antes de dedicarse a la política.

. Continuó la gestión del negocio de su padre antes de dedicarse a la política. También es miembro de la Nación Cherokee

Mullin ha sido noticia durante su tiempo en el Capitolio, incluyendo recientemente durante el discurso del Estado de la Unión de Trump, cuando intentó arrebatarle un cartel al representante Al Green, demócrata de Texas.

Durante su primer año en el Senado, Mullin también fue noticia tras un acalorado intercambio con Sean O'Brien, presidente general de la Hermandad Internacional de Camioneros, durante una audiencia del comité.

"Si quieres hablar sin parar, podemos ser dos adultos que consienten. Podemos terminarlo aquí", le dijo Mullin a O'Brien durante el enfrentamiento de 2023.

Mullin también es un exluchador de artes marciales mixtas y fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016.

¿Cuál es su postura sobre la migración?

Exige que bebés con sus papás migrantes sean deportados

En 2025, el senador republicano Markwayne Mullin afirmó que los bebés nacidos en Estados Unidos de padres migrantes en situación irregular deberían ser deportados junto a estos.

“Deberían ir con sus padres. ¿Por qué separar a un niño de ellos?”, aseguró el senador por Oklahoma.

Uso de la fuerza contra cárteles en México

El 24 de febrero 2026, luego de ser abatido de "El Mencho”, el senador Markwayne Mullin aseguró que México debía llamar a Trump ahora mismo.

“Los cárteles se matan entre ellos y nosotros podemos aniquilarlos a todos. ¿Qué es eso de que no se puede usar la fuerza contra los narcos? ¿Qué es contra la ley? Ellos matan mujeres, niños, familias enteras en cada semana. Es absurdo, inaceptable. Envenenan las calles con fentanilo. Basta de excusas y llamen a Trump”

Pide cancelar viajes a México

Febrero 25 de 2026, el senador Mullin instó a los estudiantes estadounidenses que se van de vacaciones de primavera a cancelar sus viajes a México debido a la violencia que se vive en el país al pedir “Nadie debería ir”.

Mullin hizo esos comentarios en el programa “Squawk Box” de la cadena CNBC, en el que comentó que su quiropráctico todavía tenía previsto visitar México.

“Cualquiera que esté planeando ir a México durante las vacaciones de primavera, es decir, mi quiropráctico me llamó y me dijo que todavía tenía pensado ir a Cancún, y yo le respondí: "¿Estás loco?”", comentó Mullin.

“Nadie debería ir allí ahora mismo, la situación es muy inestable y Estados Unidos está muy pendiente de lo que está ocurriendo”, reiteró.

