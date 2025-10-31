Naasón Joaquín García No Podrá Acceder a Evidencia Sensible en su Contra

Este viernes, 31 de octubre de 2025, se dio a conocer que la jueza de Nueva York, Estados Unidos de América (EUA) que lleva el caso de Naasón Joaquín García determinó que el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo no podrá tener acceso a evidencia sensible en su contra, esto de cara al juicio por pornografía infantil, violencia sexual, crimen organizado, delitos financieros y otros.

Según se indicó, la medida es para proteger a las víctimas y testigos del caso.

En algunos casos, solo los abogados de Naasón Joaquín García podrán acceder a dicha evidencia.

Así va el caso de Naasón Joaquín García en Nueva York

El pasado 23 de septiembre, Naasón Joaquín García, conocido como el “apóstol de Jesucristo”, se declaró no culpable de la acusación en su contra, al presentarse en una corte federal de Nueva York para la lectura de cargos.

Cabe recordar que el líder de la Iglesia La Luz del Mundo fue trasladado a una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, luego de que autoridades estadounidenses lo acusaron formalmente -a él y a sus cómplices- de seis delitos relacionados con el tráfico sexual de menores.

Los delitos que les imputaron son:

Conspiración de crimen organizado.

Conspiración de tráfico sexual.

Trata sexual mediante el uso de la fuerza, el fraude y la coacción.

Inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales.

Conspiración para explotar sexualmente a menores.

Conspiración de explotación infantil .

Naasón y su red de explotación infantil podrían alcanzar penas máximas por los seis delitos que les fueron imputados. Además, Eva García de Joaquín”, madre de Naasón, así como Joram Núñez, uno de sus sobrinos, también están detenidos.

