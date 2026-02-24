Inicio Internacional Estados unidos "No Ataquen a Estadounidenses en México": Casa Blanca Lanza Advertencia a Cárteles

"No Ataquen a Estadounidenses en México": Casa Blanca Lanza Advertencia a Cárteles

La Casa Blanca pidió a sus ciudadanos que se encuentren en México seguir las directrices del Departamento de Estado

Autos y camiones quemados por el CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco

Autos y camiones quemados por el CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Este martes, 24 de febrero de 2026, la Casa Blanca advirtió a los ⁠cárteles de la droga que no ⁠ataquen a ningún estadounidense en México después de que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que desató incidentes violentos en varios estados del país.

Video: ¿Cómo Está Jalisco Hoy? Gobernador Informa Situación en el Estado

Noticia relacionadaSheinbaum Analiza Posible Acción Legal Contra Musk por Comentarios tras Caída de 'El Mencho'

La Casa Blanca añadió que los ciudadanos que ⁠se encuentran en el país deben seguir las directrices del Departamento de Estado.

Con información de N+ y Reuters.

El MenchoNarcotráfico
