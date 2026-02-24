"No Ataquen a Estadounidenses en México": Casa Blanca Lanza Advertencia a Cárteles

Este martes, 24 de febrero de 2026, la Casa Blanca advirtió a los ⁠cárteles de la droga que no ⁠ataquen a ningún estadounidense en México después de que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que desató incidentes violentos en varios estados del país.

Video: ¿Cómo Está Jalisco Hoy? Gobernador Informa Situación en el Estado

Noticia relacionada: Sheinbaum Analiza Posible Acción Legal Contra Musk por Comentarios tras Caída de 'El Mencho'

La Casa Blanca añadió que los ciudadanos que ⁠se encuentran en el país deben seguir las directrices del Departamento de Estado.

Con información de N+ y Reuters.

