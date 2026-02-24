"No Ataquen a Estadounidenses en México": Casa Blanca Lanza Advertencia a Cárteles
N+
La Casa Blanca pidió a sus ciudadanos que se encuentren en México seguir las directrices del Departamento de Estado
COMPARTE:
Este martes, 24 de febrero de 2026, la Casa Blanca advirtió a los cárteles de la droga que no ataquen a ningún estadounidense en México después de que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que desató incidentes violentos en varios estados del país.
Noticia relacionada: Sheinbaum Analiza Posible Acción Legal Contra Musk por Comentarios tras Caída de 'El Mencho'
La Casa Blanca añadió que los ciudadanos que se encuentran en el país deben seguir las directrices del Departamento de Estado.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias rcomendadas:
- ¿Cómo Fue la Captura de ‘El Mencho’? DEFENSA da Detalles del Operativo donde Fue Abatido
-
Cuerpo de ‘El Mencho’ Ya Fue Identificado Genéticamente: FGR
- Mineras en México, Bajo Asedio del Crimen Organizado: Estados con Mayor Riesgo para la Actividad.
Con información de N+ y Reuters.
Rar