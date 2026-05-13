Senado de EUA Aprueba Nombramiento de Kevin Warsh como Presidente de la Fed

Este miércoles, 13 de mayo de 2026, el Senado de Estados Unidos de América (EUA) aprobó el nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal (Fed), lo que deja al abogado y financiero de 56 años al frente del ‌banco central, en sustitución de Jerome Powell.

Su nombramiento llega en un momento en que la Fed se enfrenta a una inflación cada vez más intensa que podría dificultar la aplicación de los recortes de tasas de interés que exige el presidente Donald Trump.

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Warsh asumirá presidencia de la FED en junio

El órgano, de mayoría republicana, había confirmado ‌el martes a Warsh para un mandato ‌de 14 años en la Junta ⁠de Gobernadores de la Fed, compuesta por siete miembros.

Su toma de posesión en ambos cargos está a la espera de las firmas finales de ​la ​Casa Blanca ‌en ‌la documentación enviada por el Senado. Warsh tomará el relevo del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el viernes, pero que seguirá ​siendo gobernador de la Fed.

El gobernador de la Fed Stephen Miran, actualmente ‌el mayor defensor ‌de los recortes de tasas en el banco central, dejará su puesto en la junta para dar cabida a Warsh.

Se espera que Warsh asuma la presidencia de la próxima reunión de la Fed, que se celebrará ‌del 16 al 17 de junio, y se incorpore a ⁠un banco central cuyos responsables están inmersos en un intenso debate sobre la dirección ​de ​las tasas ​de ‌interés.

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Con información de N+ y Reuters.

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