Así Es el T1, Celular con el que Trump Entra al Negocio de la Telefonía Móvil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió su presencia empresarial en el negocio de telefonía móvil con el lanzamiento del T1, un nuevo celular impulsado por la empresa Trump Mobile. En N+ te compartimos cómo es.

El dispositivo comenzó a enviarse a sus primeros compradores luego de varios meses de retraso en su salida al mercado. La empresa asegura que el dispositivo fue concebido como una alternativa enfocada en independencia tecnológica y manufactura estadounidense.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Trump Mobile, el T1 busca posicionarse como un smartphone "diseñado con valores estadounidenses", destaca que el equipo fue ensamblado en Estados Unidos y desarrollado bajo estándares enfocados en rendimiento, diseño y seguridad.

Video: Presidentes Donald Trump y Xi Jinping Se Reúnen en la Capital de China

Noticia relacionada: China Ofrece a Trump Ayuda para Reabrir Estrecho de Ormuz: ¿Enviará Equipo Militar a Irán?.

¿Cómo es el celular T1 de Trump?

El modelo T1 tiene acabado dorado y una serie de especificaciones que buscan competir en la gama media-alta del mercado. Entre sus características principales se encuentran:

Batería de 5,000 mAh.

Carga rápida de 30 W.

Pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas.

Frecuencia de actualización de 120 Hz.

Procesador Snapdragon.

Sistema operativo Android.

Cámara principal de 50 megapíxeles.

Cámara ultra gran angular de 8 MP.

Teleobjetivo de 50 MP con zoom 2X.

Cámara frontal de 50 MP.

Así es el nuevo celular de Trump. Foto: Mobile Trump

El teléfono inteligente tiene un precio de 499 dólares, equivalente a 8597.29 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Historias recomendadas:

FBPT