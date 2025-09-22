Oracle Entra al Acuerdo para que TikTok Funcione en Estados Unidos: ¿Cuál Es su Papel?  

El gigante tecnológico Oracle entrará al acuerdo para que TikTok siga funcionando en Estados Unidos de América (EUA), anunció hoy, 22 de septiembre de 2025, la Casa Blanca.

Cabe recordar que ayer domingo, el presidente Donald Trump insinuó que los magnates de la comunicación Rupert Murdoch y su hijo, Lachlan, tendrían un asiento en la junta directiva de la compañía que operará TikTok en suelo estadounidense.

También mencionó como probable la participación del presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, y el director ejecutivo de Dell Technologies, Michael Dell.

La Casa Blanca no detalló este lunes con exactitud para cuando prevé la firma del acuerdo, aunque sí adelantó que Trump ofrecerá a final de esta semana más información sobre las particularidades del pacto.

“Confiamos en que China ha aprobado el acuerdo y que se avanzará con todos los trámites regulatorios necesarios para su aprobación final.

Noticia relacionada: Trump Incluye a Murdoch y Dell en Grupo que Negociaría el Futuro de TikTok

¿Cuál será el papel de Oracle en el acuerdo de TikTok?

La Casa Blanca informó que Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo de TikTok como parte de un pacto impulsado por el Gobierno de Donald Trump para que la aplicación de video funcione en EUA, con mínima representación china.

Un funcionario estadonudense indicó que el acuerdo con Bytedance es trasladas las operaciones de TikTok en EUA, a una nueva empresa de mayoría estadounidense, en la que “Oracle actuará como proveedor de seguridad”.

(Oracle) proporcionará seguridad integral en toda la empresa, incluyendo cómo la aplicación se integra en el teléfono e interactúa con él, cómo se actualiza, cómo se almacenan los datos estadounidenses en los sistemas de Oracle, cómo funciona el algoritmo de recomendación de contenido y, en definitiva, cada parte del código fuente de la aplicación.

Advirtió que este fue un “punto difícil de negociación” entre las partes, que trabajaron para llegar a un acuerdo que cumpliera con los requisitos de las legislaciones estadounidense y china.

Esta propuesta pondría el algoritmo bajo el control de la empresa conjunta estadounidense» para sus operaciones en EUA.

Preguntado por las garantías de protección de los datos de los usuarios, el funcionario insistió en que Oracle “inspeccionará y reentrenará completamente» el algoritmo, que «luego será operado por esa entidad estadounidense”.

Se supervisará continuamente durante su funcionamiento para garantizar que se comporte correctamente, que no se utilice con fines maliciosos ni que se influya indebidamente en él”

Cambios de TikTok en Estados Unidos

Cabe recordar que en 2024, el Congreso de Estados Unidos estableció que, por razones de seguridad nacional, TikTok debería establecer una sociedad para operar en el país lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance.

Las preocupaciones de los legisladores estadounidenses se refieren principalmente al acceso que podría tener Pekín a los datos de los millones de usuarios en el país de la popular plataforma de vídeos cortos.

El actual pacto asegurará que Bytedance tenga menos del 20% de participación en la nueva empresa conjunta, cuyos inversores incluirán una mezcla de empresas estadounidenses y globales que ya son inversores de Bytedance, "así como un número significativo de nuevos inversores que no tienen afiliación" con la empresa china.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE

Rar