¿Quién Es D4vd, el Rapero Señalado de Matar a Una Niña Hispana de 14 Años?

D4vd se había confirmado como uno de los músicos emergentes de la escena que saltó de las redes sociales a las grandes producciones y giras por el mundo.

Pero ahora su situación cambió al ser señalado por la muerte de Celeste Rivas Hernández, una joven hispana cuyo cuerpo en descomposición fue hallado en un Tesla registrado a nombre el cantante.

El músico fue detenido y está internado sin derecho a fianza. Su caso será presentado el lunes ante la Fiscalía en Los Ángeles, según un comunicado policial, que no dio más detalles sobre las pruebas para su detención.

D4vd saltó de las redes sociales

David Burke, D4vd, nació en Queens, Nueva York, el 28 de marzo de 2005, aunque su familia se mudó a Houston, Texas, donde creció.

Fue precisamente en esta ciudad donde David comenzó su carrera haciendo música dentro de un armario, todo con el fin de evitar ser sancionado por derechos de autor cuando jugaba Fornite.

Sus seguidores en el mundo gamer lo animaron para que siguiera lanzando sus canciones y él las compartió a partir de diciembre de 2021. Pronto ganó adeptos en TikTok.

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Parte de su éxito se lo debe a su madre, quien le aconsejó hacer música. Sus piezas inundaron las redes sociales. En 2022, vino el boom de D4vd, quien compuso en su iPhone y dentro de un ropero Romantic Homicide.

De acuerdo con Universal Music, disquera de Burke, el tema alcanzó el puesto número 34 de la lista Billboard Hot 100 y le permitió firmar contrato con Darkroom/Interscope antes de graduarse.

La canción habla de una metáfora: matar a alguien en la mente para que deje de doler su ausencia real. El mensaje llegó a millones que sufrían de alguna decepción amorosa.

Una familia tranquila

Según la biografía armada por Universal Music, vivió tranquilo en el seno de una familia cristiana, rodeado de música gospel y libretas llenas de poemas y canciones que salían de su pluma.

Siempre se sintió atraído por novelas gráficas y manga japonés, en especial Attack on Titan y Demon Slayer; mientras que sus temas exploran las relaciones interpersonales y el aislamiento.

Aunque se le reconoce como integrante del universo del rap, su música es más amplia al incorporar el indie-alternativo, el pop y el R&B.

Ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han llegado a las listas de éxitos de Billboard.

Ahora, D4vd volvió a ser noticia, pero no de la forma que sus seguidores conocían: está señalado por el asesinato de una menor hispana y su futuro se decidirá en las próximas semanas.

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Con información de N+

ICM