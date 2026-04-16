La Policía de Los Ángeles arrestó este jueves 16 de abril de 2026 al cantante D4vd por la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en la cajuela de un vehículo Tesla registrado a su nombre.

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El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante la fiscalía el próximo lunes, según un comunicado policial, que no precisó por el momento las pruebas que llevaron a su detención.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

¿Quién es la víctima de D4vd?

Las autoridades identificaron a la víctima como Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

¿Qué se sabe del asesinato de una niña ligado a D4vd?

La policía de Los Ángeles indicó en un breve comunicado que el cantante de pop alternativo de 21 años, D4vd, originario de Houston y cuyo nombre legal es David Burke, se encuentra detenido sin derecho a fianza por el homicidio de Celeste Rivas Hernández.

La policía informó que los investigadores presentarán el caso a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles el lunes. La Fiscalía, en su propio comunicado, confirmó estar al tanto del arresto y que su División de Delitos Graves revisará el caso para determinar si existen pruebas suficientes para presentar cargos.

El cantante era investigado por un gran jurado del Condado de Los Ángeles en relación con la muerte de Rivas Hernández. La investigación era oficialmente secreta, pero su existencia, y la designación de D4vd como objetivo, se reveló el 25 de febrero, cuando su madre, su padre y su hermano presentaron una objeción ante un tribunal de Texas contra las citaciones que les exigían testificar.

Según documentos judiciales presentados por la fiscalía, el Tesla Model Y de 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de sus familiares citados a declarar. Había sido remolcado de un barrio exclusivo de Hollywood Hills, donde permanecía aparentemente abandonado.

Los investigadores policiales que registraron el Tesla en un depósito de vehículos encontraron una bolsa para cadáveres “cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición”, según los documentos judiciales. “Los detectives abrieron parcialmente la bolsa y observaron una cabeza y un torso descompuestos”.

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Con información de: N+

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