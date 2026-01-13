Récord de Acciones Migratorias de Trump Dejó un Saldo de Más de 600 Mil Deportaciones en 2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, puso en acción más de 500 acciones migratorias, que terminaron en 622 mil deportaciones, en el primer año de su segunda administración, lo que ya supera las medidas de su primera gestión entera (2017-2021), reveló el Migration Policy Institute (MPI).

¿Cuáles son las acciones que implementó Trump en 2025?

Entre las acciones que implementó Trump están proclamaciones y cambios normativos, que incluyen 38 órdenes ejecutivas sobre migración, cerca de la sexta parte del total de 225 decretadas desde su retorno a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, detalló el MPI en el reporte 'Desatando el poder en nuevas formas. Inmigración en el primer año de Trump 2.0'. Así lo expuso Muzaffar Chishti, autor principal del informe, en un evento virtual.

"Si quieren compararlo, en todos los cuatro años de Trump 1.0 hubo 472 acciones ejecutivas de inmigración. Esta Administración llegó con dos metas en inmigración: una es detener la invasión, según ve, en la frontera, y la otra son las deportaciones masivas"

Obsesiona a Trump alcanzar la meta de 1 millón de deportaciones al año.

Expertos aseguran que las acciones de Donald Trump están "obsesivamente impulsadas por querer alcanzar la meta de un millón de deportaciones al año", pero en la práctica las expulsiones quedaron por debajo de este objetivo y de las 778 mil del último año fiscal de la Administración de Joe Biden (2021-2025).

Trump congelará asistencia social a inmigrantes indocumentados

El presidente Donald Trump dijo que va a congelar todos los pagos de asistencia social destinados a inmigrantes indocumentados, con efecto inmediato. "Así que cuando los ilegales lleguen a California, 'Gavin Newscome', cuando lleguen a California y nos envíen las facturas por las personas que llegan, no las pagaremos. Estamos trabajando en ello con mucha firmeza", dijo en un evento público en Detroit.

Trump cancela protección temporal para migrantes de Somalia

El gobierno del presidente Donald Trump también anunció que terminará el estatus de protección temporal para los migrantes de Somalia, en la más reciente medida en su agenda de deportación masiva.

¿Cómo afecta esta medida?

La medida de cancelar la protección temporal para migrantes de Somalia afecta a cientos de personas que son un pequeño subconjunto de migrantes con protecciones en Estados Unidos.

Esto ocurre durante la ofensiva de Trump contra esa inmigración en Mineápolis, donde viven muchos somalíes nativos y donde las protestas callejeras se han intensificado desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mató a una ciudadana estadunidense que se manifestaba contra la presencia de agentes federales en la ciudad.

Con información de N+

HVI