Donald Trump Anuncia Arancel del 25% para Quienes Hagan Negocios con Irán

Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a quienes hagan negocios con Irán. Paralelamente, la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pidió a todos los estadounidenses en la región que abandonen el país inmediatamente.

Las protestas antigubernamentales en Irán han dejado un saldo de al menos 648 muertos.

El gobierno de Irán ha acusado a Estados Unidos de estar detrás de las protestas.

Continúan protestas en Irán

A finales de diciembre del 2025, comerciantes de Teherán organizaron una serie de protestas para denunciar la mala situación económica del país. Ante la la alta inflación y la caída histórica del rial, los comerciantes del Gran Bazar de la capital bajaron las cortinas de sus negocios.

Este cierre del Gran Bazar despertó la mayor serie de manifestaciones en Irán desde 2022, cuando el gobierno iraní asesinó a Mahsa Amini, una joven de 22 años detenida por traer mal puesto el velo. Las nuevas manifestaciones, que comenzaron como una queja contra la economía, ahora piden la caída del régimen teocrático de Alí Jamenei.

Según la organización de derechos humanos Iran Human Rights, las protestas en Irán han dejado un saldo confirmado de 648 muertos. No obstante, la misma organización advierte que se calcula la muerte de más de 6 mil manifestantes. Además, debido al bloqueo gubernamental al Internet se ha vuelto extremadamente difícil verificar de forma independiente estos reportes.

Trump impone arancel especial a socios comerciales de Irán

Mientras que el gobierno iraní ha acusado al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las protestas, Donald Trump ha anunciado un arancel especial de 25% para todos los socios comerciales de Irán. A través de la red social Truth Social, el republicano escribió:

Con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta Orden es definitiva. ¡Gracias por su atención!

Desde los años ochenta, Irán ha sido objeto de múltiples sanciones internacionales. Esto es visible en el armamento actual de Irán, mucho del cual es de origen estadounidense y se remonta a la época del Sha.

Irán tiene limitantes para las importaciones de bienes y las exportaciones de petróleo, además fue expulsado en 2012 del sistema SWIFT, que regula los pagos bancarios a nivel internacional.

Estados Unidos pide a sus ciudadanos dejar Irán inmediatamente

Cabe señalar que este 12 de enero, la Embajada Virtual de Estados Unidos en Irán ha llamado a sus connacionales a abandonar inmediatamente el país asiático. En un boletín publicado en línea llama a los estadounidenses en Irán a que abandonen el país por tierra, a través de las fronteras con Turquía o con Armenia.

Los ciudadanos estadounidenses deben esperar cortes continuos de internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra hacia Armenia o Turquía.

El gobierno de Donald Trump también llamó a los ciudadanos estadounidenses a esconderse en caso de no poder abandonar Irán de forma inmediata. El boletín señala:

Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio seguro. Tenga a mano alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

Evite las manifestaciones, mantenga un perfil bajo y esté atento a su entorno.

