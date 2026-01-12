Irán Dice que Está Totalmente Preparado para la Guerra, pero También para Negociar

Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, después que Washington afirmara que el gobierno iraní busca conversaciones para evitar una intervención militar por la represión a protestas.

Irán "no busca la guerra, pero está totalmente preparado", dijo Araqchi, en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán.

"También estamos listos para negociar, pero las negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo".