ONU Pide Moderación a Irán Tras Superar las 500 Muertes en Protestas

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a Irán a “abstenerse del uso de la fuerza innecesario o desproporcionado” luego de que las muertes por las protestas superaran este domingo las 500, tras dos semanas de manifestaciones contra la gestión económica del país.

Guterres dijo estar “impactado por los reportes de violencia y excesivo uso de la fuerza” por parte de las autoridades iraníes, que han provocado numerosas muertes y heridos, según informó su portavoz, Stéphane Dujarric.

Manifestantes en Irán Queman Estatua de Alí Jamenei, Líder Supremo de Irán

Subrayó que todos los ciudadanos deben poder expresar sus quejas pacíficamente y sin temor, y recordó que los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica deben ser plenamente respetados conforme al derecho internacional.

Entre las víctimas hay menores de edad y estudiantes

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) elevó la cifra de fallecidos a al menos 538 desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre, las cuales se han extendido a más de cien ciudades. Además, reportó 10 mil 675 arrestos, incluidos 160 menores de edad y 52 estudiantes.

En este contexto, Guterres pidió “máxima moderación” a las autoridades iraníes y solicitó restablecer el acceso a la información, luego de más de 72 horas sin internet ni cobertura de comunicaciones en el país.

Protestas en Irán Dejan Mezquita Incendiada; Trump y Europa Expresan Apoyo

Las protestas han evolucionado hacia críticas directas contra la República Islámica y el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí.

La tensión regional aumenta mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa posibles acciones militares contra Irán, de acuerdo con la prensa estadounidense. En respuesta, el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió que cualquier ataque estadounidense convertiría en “objetivos legítimos” a bases, barcos y centros militares de EUA e Israel en la región.

