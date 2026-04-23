Redadas en Los Ángeles vs Mafia Mexicana: Caen 30 de ‘La Eme’, la “Banda de Bandas” de Pandillas

El FBI informó que en Los Ángeles, California, se realizaron decenas de redadas en las que fueron arrestados varios integrantes de la mafia mexicana, entre ellos supuestos miembros de la banda conocida como La Eme.

Kash Patel, director del FBI, detalló hoy, 23 de abril de 2026, lo que llamó la la Operación Paraíso de Gángsters.

Patel señaló que antes del amanecer de este jueves, el FBI de Los Ángeles ejecuto 30 redadas, que derivaron en la detención de 30 presuntos integrantes de la mafia mexicana, que opera al sur de California.

El director del FBI destacó que se trata de “presuntos asesinos, traficantes de drogas y extorsionadores”.

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La Eme, la "banda de bandas"

De acuerdo con Kash Patel, los detenidos forman parte del grupo delincuencial identificado como La Eme, considerada como la “banda de bandas”, conocida por controlar casi a todas las pandillas callejeras hispanas en la ciudad de Los Ángeles.

El director del FBI celebró la participación de los agentes en las redadas, a quienes considero como “grandes socios” por ejecutar los operativos de forma “brillante”.

El FBI “continúa desmantelando operaciones violentas de pandillas en todo el país”, concluyó Patel.

OPERATION GANGSTER’S PARADISE:@FBILosAngeles executed 30 pre-dawn raids arresting 30 alleged members of the Mexican Mafia in Southern California.



Alleged murderers, drug dealers, and racketeers all taken down.



This group is also known as “La Eme,” the “gang of gangs,” known… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 23, 2026

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Con información de N+.

RMT