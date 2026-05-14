Renuncia Jefe de Patrulla Fronteriza de EUA: Este Escándalo Persigue a Michael Banks

Este jueves, 14 de mayo de 2026, el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América (EUA), Michael Banks, dimitió a su puesto con efecto inmediato, en medio del escándalo que lo persigue.

Cabe recordar que Banks fue acusado de contratar servicios de prostitución durante el tiempo que trabajó en esta agencia.

"Siento que he vuelto a poner el barco en el rumbo correcto: de ser la frontera más insegura, desastrosa y caótica, a ser la frontera más segura que este país haya visto jamás. Es hora de ceder las riendas, son 37 años, es momento de disfrutar de la familia y de la vida", dijo Banks a la cadena Fox News al confirmar su renuncia.

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Reajuste de la estraegia migratoria

La decisión de Michael Banks, anunciada en una entrevista con Fox News y posteriormente confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional, representa la más reciente reorganización del liderazgo de los funcionarios que implementan la política migratoria restrictiva del presidente Donald Trump y se produce en un momento en que la administración republicana parece estar reajustando su estrategia.

En un comunicado, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott, agradeció a Banks su servicio "durante uno de los períodos más difíciles para la seguridad fronteriza".

No quedó claro de inmediato quién reemplazará a Banks, quien dirigió una agencia que estuvo a la vanguardia de las destacadas iniciativas de Trump para el control de la inmigración, pero mantuvo un perfil más bajo que otros funcionarios como Gregory Bovino, un comandante ahora retirado que se convirtió en una figura pública de las operaciones en la ciudad.

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Con información de N+, Reuters y AP.

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