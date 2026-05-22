¿Se Reanudará Guerra en Irán? Esto Dijo Estados Unidos sobre Acuerdo de Paz

Este viernes 22 de mayo de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos de América (EUA), Marco Rubio, dijo que se habían producido “ligeros avances” durante las conversaciones con Irán, en medio de la incertidumbre sobre si se alcanzará un acuerdo o se reanudará la guerra.

Estas declaraciones ocurren a días de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que estaba aplazando un ataque militar contra la República Islámica porque había “negociaciones serias” en marcha.

Noticia relacionada: China y Rusia Llaman a Diálogo por Guerra en Irán; Xi Dice que Otra Ofensiva Sería Inaceptable.

“Un pequeño movimiento”

Hoy, previo a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, Marco Rubio indicó que no quería exagerar los avances, y señaló que había habido “un pequeño movimiento y eso es bueno”.

Expresó además que las conversaciones seguían en curso. En las últimas semanas se han repetido los anuncios de avances, pero no se ha sellado ningún pacto.

Cabe señalar que en la reunión de ministros se prevé que la alianza militar debata qué papel podría desempeñar para ayudar a vigilar el estrecho de Ormuz una vez que termine la guerra.

Video: Donald Trump Afirma que la Guerra en Irán Terminará Pronto y los Precios del Petróleo Bajarán

La situación en Medio Oriente

En varias ocasiones, Trump ha fijado plazos para Teherán y luego se ha echado atrás. En el pasado también aseveró que aplazaría una acción militar para permitir la continuidad de las conversaciones, pero luego dio marcha atrás y lanzó ataques.

Así ocurrió al inicio de la guerra, cuando ordenó ataques a finales de febrero poco después de indicar que dejaría que el diálogo siguiera su curso.

Asimismo, Trump dijo que canceló los ataques esta semana a Irán a petición de aliados en Oriente Medio, incluidos los gobernantes de Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que han sido blanco de ataques por parte de Teherán y de milicias aliadas.

Noticia relacionada: Irán Responde a Última Propuesta de Estados Unidos e Insiste en Demandas.

Tensiones con Israel

Sin embargo, la decisión del presidente de dar una oportunidad a las conversaciones provocó tensiones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

De acuerdo con la agencia AP, un funcionario que habló bajo anonimato dijo el jueves que Trump y Netanyahu mantuvieron una conversación telefónica “dramática” sobre el estado de las negociaciones con Irán el martes, y que Israel está molesto con los empeños de Trump por alcanzar un acuerdo con Irán.

Después, Trump dijo a la prensa que Netanyahu “hará lo que yo quiera que haga”.

Noticia relacionada: Trump Advierte que Irán Será “Aniquilado” si No Acepta el Acuerdo de Paz.

Gestiones de Pakistán para un alto el fuego

Por su parte, este mismo viernes el gobierno paquistaní indicó que su ministro del Interior viajó a Teherán dos veces esta semana para reunirse con líderes iraníes.

Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, expuso que las visitas dejan ver los empeños de Pakistán para promover la paz entre Irán y Estados Unidos.

Añadió que se prevé que se hable sobre las iniciativas de mediación de Pakistán cuando el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, viaje a China este fin de semana.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de AP.

spb