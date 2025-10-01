Shutdown en Estados Unidos: Así Va Acuerdo en Congreso para Fin del Cierre del Gobierno en 2025

El cierre en el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) sigue, pues hoy 1 de octubre de 2025 los senadores no lograron un consenso para terminar con el llamado shutdown, que mantiene paralizadas las actividades de algunas dependencias.

En las primeras horas de este miércoles se activó el shutdown, que afecta, entre otras dependencias, la operación de las embajadas de Estados Unidos, como su sede diplomática en México, incluso, ya se aclaró que pasará con los trámites de documentos de gran relevancia, como las visas.

Fracasa votación en el Senado para poner fin a shutdown

Este miércoles, el Senado de Estados Unidos sometió a votación la propuesta para poner fin al cierre de Gobierno de Estados Unidos; sin embargo, fracasó.

“Ciertamente, rezo para que entren en razón”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, flanqueado por líderes republicanos en el Capitolio, según informes de la agencia AP.

Los legisladores tanto demócratas como republicanos se han enfrascado en enfrentamientos que impiden poner fin al shutdown que vive Estados Unidos.

En el primer mandato con Donald Trump al frente, Estados Unidos tuvo un cierre de 35 días, debido a que solicitaba fondos que el Congreso le negó para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

"Política partidista pura": JD Vance

En una conferencia de prensa realizada este miércoles en la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance y la secretaria de prensa Caroline Leavitt responsabilizaron directamente al Partido Demócrata del cierre de gobierno, calificándolo como "política partidista pura".

Según la administración Trump, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una legislación "limpia y no partidista" para extender el financiamiento gubernamental hasta el 21 de noviembre, pero casi todos los senadores demócratas votaron en contra.

"La respuesta es política partidista pura jugada por el Partido Demócrata. Los demócratas cerraron el gobierno porque el presidente y los republicanos no obligarán a los contribuyentes estadounidenses a pagar atención médica gratuita para extranjeros ilegales", afirmó Leavitt ante los medios.

El vicepresidente Vance fue más allá y acusó al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, de estar "aterrorizado" por un posible desafío primario de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

La razón por la que el gobierno del pueblo estadounidense está cerrado es porque Chuck Schumer está escuchando a los radicales de extrema izquierda en su propio partido

El cierre afecta directamente a 1.3 millones de militares en servicio activo que trabajarán sin recibir pago, así como a más de 150,000 agentes federales de seguridad. Además, 13,000 controladores de tráfico aéreo deberán laborar sin salario, lo que podría generar retrasos en vuelos.

Entre los programas suspendidos se encuentran la asistencia alimentaria crítica para mujeres, infantes y niños de bajos ingresos del programa WIC, servicios de telesalud para adultos mayores, y opciones de tratamiento de Medicare. También se suspendió el seguro contra inundaciones justo al inicio de la temporada de huracanes en el sureste del país.

A pesar del tono confrontacional, el vicepresidente Vance mostró optimismo sobre una posible resolución pronta. "No creo que vaya a ser un cierre prolongado", declaró, añadiendo que tres senadores demócratas moderados ya votaron junto a los 52 republicanos la noche del martes. Se necesitan cinco votos más para reabrir el gobierno.

"Ya vimos evidencia de que los demócratas moderados están cediendo un poco. Entienden la lógica fundamental ilógica de esto", señaló Vance, quien añadió que tanto él como el presidente Trump han estado en contacto directo con varios senadores demócratas para buscar una solución.

La administración Trump instó a los ciudadanos a llamar a sus senadores demócratas para exigir la reapertura del gobierno, mientras mantiene la puerta abierta a negociaciones posteriores sobre políticas de salud una vez que se restablezca el funcionamiento gubernamental.