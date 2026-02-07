Siguen Diferencias entre Gobierno y Harvard: Pentágono Corta Lazos Académicos con Universidad
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, señaló que los oficiales del Ejército regresaban con ideas "woke"
En una afrenta más entre la administración Trump y la Universidad de Harvard, el Pentágono anunció que cortará todos los vínculos académicos con esa institución.
Esto significa el fin a la educación militar, las becas y los programas de certificación, según se informó este viernes a través de un comunicado.
La medida es el más reciente episodio de la pugna entre el gobierno estadounidense y la reconocida institución perteneciente a la Yvy League, a la que el presidente Trump ha acusado de promover la ideología "woke".
Este calificativo a menudo se usa por la derecha radical para criticar las políticas de diversidad y así lo expresa el mandatario y sus funcionarios, como el secretario de Defensa, Peter Hegseth, en el boletín.
Durante demasiado tiempo, este Departamento ha enviado a nuestros mejores y más brillantes oficiales a Harvard, esperando que la universidad comprendiera y apreciara mejor a nuestra clase guerrera
¿Cuándo comenzará la ruptura de la relación?
El funcionario dijo que la ruptura comenzará en el año académico 2026-2027, y que el personal militar que esté cursando estudios podrá terminarlos.
Hegseth continuó su crítica hacia Harvard y publicó en X la diferencia entre la universidad y la dependencia que él dirige, que hace unos meses, además, cambio de nombre.
Harvard es 'woke'; el Departamento de Guerra no
El secretario informó que además el Pentágono revisará los vínculos que tenga con todas las universidades que conforman la Yvy League para la formación y educación militar.
