Siguen Diferencias entre Gobierno y Harvard: Pentágono Corta Lazos Académicos con Universidad

En una afrenta más entre la administración Trump y la Universidad de Harvard, el Pentágono anunció que cortará todos los vínculos académicos con esa institución.

Esto significa el fin a la educación militar, las becas y los programas de certificación, según se informó este viernes a través de un comunicado.

Noticia relacionada: Trump Reclama Mil Millones de Dólares a la Universidad de Harvard por Daños y Perjuicios

La medida es el más reciente episodio de la pugna entre el gobierno estadounidense y la reconocida institución perteneciente a la Yvy League, a la que el presidente Trump ha acusado de promover la ideología "woke".

Este calificativo a menudo se usa por la derecha radical para criticar las políticas de diversidad y así lo expresa el mandatario y sus funcionarios, como el secretario de Defensa, Peter Hegseth, en el boletín.

Durante demasiado tiempo, este Departamento ha enviado a nuestros mejores y más brillantes oficiales a Harvard, esperando que la universidad comprendiera y apreciara mejor a nuestra clase guerrera

¿Cuándo comenzará la ruptura de la relación?

El funcionario dijo que la ruptura comenzará en el año académico 2026-2027, y que el personal militar que esté cursando estudios podrá terminarlos.

Hegseth continuó su crítica hacia Harvard y publicó en X la diferencia entre la universidad y la dependencia que él dirige, que hace unos meses, además, cambio de nombre.

Harvard es 'woke'; el Departamento de Guerra no

El secretario informó que además el Pentágono revisará los vínculos que tenga con todas las universidades que conforman la Yvy League para la formación y educación militar.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ICM