Elon Musk Busca Ingenieros y Estos Son los Requisitos: Manda tu CV para Trabajar en SpaceXAI

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, está buscando el talento de ingenieros y físicos de "clase mundial" que quieran trabajar para SpaceXAI. Te decimos qué requisitos debes cumplir para postularte en las vacantes.

A través de X, el magnate Elon Musk indicó que los interesados pueden postularse aún cuando no tengan experiencia previa en Inteligencia Artificial (IA), ya que “Los humanos inteligentes lo descubren rápido”.

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Requisitos para trabajar en SpaceXAI

Elon Musk pidió a los interesados enviar un correo electrónico a ai_eng@spacex.com, con los siguientes requisitos:

Con ~3 puntos de viñeta que demuestren evidencia de una habilidad excepcional.

Además, “Si has creado una cosa muy compleja que realiza un trabajo útil, eso es un gran punto a favor”

El magnate aseguró que él personalmente revisará todos los correos electrónicos de los candidatos que pasen “controles razonables de cordura”.

SpaceX is actively hiring world-class engineers/physicists for SpaceXAI, even if you have zero prior experience in AI. Smart humans figure it out fast.



Please send an email with ~3 bullet points demonstrating evidence of exceptional ability to ai_eng@spacex.com. — Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2026

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Con información de N+.

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