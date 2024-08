Subsecretario de Estado de EUA Refrenda Respeto a Soberanía de México y Respalda a Ken Salazar

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos de América (EUA) para asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó hoy, 28 de agosto de 2024, que el embajador Ken Salazar y él comparten un respeto permanente por la soberanía de México.

Lo anterior en medio de la polémica generada por las declaraciones de Salazar en torno a la Reforma Judicial que se discute en México, y que llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a pausar la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, en México.

Ante ello, el subsecretario estadounidense publicó este miércoles en redes sociales un mensaje de respaldo a Ken Salazar, quien la semana pasada manifestó su preocupación ante la posibilidad de que en México se implemente la elección popular de jueces.

Nichols expuso que las preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas son “como socios y amigos”.

Además, el funcionario hizo énfasis en que ambos países deben trabajar juntos como socios iguales para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte.

Video relacionado: ¿Por Qué le Preocupa Tanto a EUA la Reforma al Poder Judicial en México?

Hoy, en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador habló nuevamente sobre la “pausa” con la embajada de EUA y también con la de Canadá en México, por sus declaraciones y posturas sobre la Reforma Judicial.

Recordó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que si se elige a los jueces se afectaría la democracia; “cómo es eso, cómo se afecta la democracia”, cuestionó el mandatario mexicano.

.@USAmbMex Salazar and I share an abiding respect for Mexico’s sovereignty. The United States and Mexico must work together as equal partners to advance security & prosperity in North America. We share our concerns over proposed constitutional reforms as partners & friends. -BAN https://t.co/99il4dmalX