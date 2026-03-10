Tiroteo en Baltimore Hoy: Reportan Agente y Sospechoso Baleados en EUA

El Departamento de Policía de Baltimore, Estados Unidos de América (EUA), informó que un agente y un sospechoso fueron baleados durante un “incidente con tirador activo” hoy, 10 de marzo de 2026.

En redes sociales, la autoridad local detalló que los hechos ocurrieron en la cuadra 6200 de la avenida Parl Heights, en Baltimore, ciudad del estado de Maryland ubicada a unos 64 kilómetros al noroeste de Washington, D.C.

Agente, trasladado a hospital de la zona

La Policía indicó que un agente recibió un disparo y fue trasladado a una unidad de traumatología de la Universidad de Maryland.

Mientras que el sospechoso también fue baleado.

“El Departamento de Policía de Boston (BPPD) se encuentra en la escena de un incidente con un tirador activo en la cuadra 6200 de la avenida Parl Heights. Un agente recibió un disparo y fue trasladado a Shock Trauma. Un sospechoso también recibió un disparo”, publicó en la red social X.

Calles están cerradas

Ante los hechos de este martes, las autoridades pidieron evitar las zonas circundantes.

En otro mensaje, la Policía de Baltimore indicó que se proporcionarán más detalles en la unidad de trauma de la Universidad de Maryland, en la intersección de Penn Street y W. Lombard Street.

“Los agentes permanecen en la cuadra 6200 de la avenida Park Heights y varias calles están cerradas. Por favor, eviten la zona”, agregó.

Con información de AP y Xinhua.

