Alerta por Tirador Activo en Sinagoga de Michigan; Activan Operativo Policial

La mañana de hoy, 12 de marzo de 2026, se reportó otra situación de “tirador activo” en Estados Unidos de América; en esta ocasión en una sinagoga en Michigan, por lo que se informó sobre un operativo policial en curso.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó que el personal se encuentra en la zona para responder “a la aparente situación de embestida de un vehículo y tirador activo en la Sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan”.

En el lugar se pudo apreciar humo saliendo del edificio, sin que hasta el momento se haya informado si hay víctimas por estos hechos.

Al sitio acudieron elementos de la policía local y la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland, que informaron que el sospechoso se encuentra prófugo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb