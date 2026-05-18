Reportan Tirador Activo en Estados Unidos Hoy: ¿Qué Pasó en Centro Islámico de San Diego?

Autoridades de Estados Unidos reportaron un tirador activo hoy, 18 de mayo de 2026, en San Diego, California; esto es lo que se sabe sobre la emergencia de este lunes en un Centro Islámico.

¿Qué pasó en el Centro Islámico de San Diego?

Todd Gloria, alcalde de San Diego, informó el caso de un tirador activo en el Centro Islámico de San Diego, en la zona de Clairemont.

El alcalde dijo que está “el personal de emergencia está en el lugar y trabaja activamente para proteger a la comunidad y asegurar el área”.

Los estudiantes de una escuela cercana fueron evacuados, mientras la policía estableció un cerco de seguridad.

Todd Gloria pidió a la población evitar el área de la emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. Agregó que continuará compartiendo información, a medida que disponga de ella.

La oficina de Gavin Newsom, gobernador de California, agradeció a las autoridades que respondieron de forma inmediata para proteger a la comunidad, ante la amenaza de seguridad.

En tanto, el oficial Anthony Carrasco indicó que habría personas que fueron alcanzadas por los disparos.

En imágenes aéreas de televisión se observa el fuerte operativo policial, en las inmediaciones de la mezquita, que se ubica en una zona mayormente residencial, a unos 14 kilómetros al norte del centro de San Diego.

Se trata de la mezquita más grande del condado de San Diego.

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Mapa de Clairemont, en San Diego, al sur de California

Información en desarrollo…

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RMT