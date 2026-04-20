Tiroteo en Estados Unidos Hoy: ¿Qué Pasó en Parque de Carolina del Norte?

La mañana de hoy, 20 de abril de 2026, se registró un nuevo tiroteo en Estados Unidos; aquí te informamos qué pasó este lunes en un parque de Carolina del Norte.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, una pelea entre jóvenes derivó en un tiroteo masivo en un parque de Carolina del Norte, donde varias personas se dispararon entre sí.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:00 hora local, en el parque Leinbach, cerca de la escuela secundaria Jefferson, en la ciudad de Winston-Salem, detalló la policía.

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Como medida preventiva, autoridades cerraron algunas vialidades y zonas en inmediaciones del tiroteo, entre ellas:

Norman Road, en Robinhood Road.

Sally Kirk Road, en Norman Road.

Parque Leinbach, lugar donde ocurrió el tiroteo.

Mapa de la ciudad Winston-Salem, en Carolina del Norte

Información en desarrollo…

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Con información de N+ y AP.

RMT