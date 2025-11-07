Tiroteo en Estados Unidos: Reportan Muertos por Balacera en Departamento de Miami

Autoridades de Estados Unidos reportaron varios muertos y un herido por un nuevo tiroteo en el país, ahora en un departamento de Miami, en Florida.

¿Qué pasó en Miami, Florida?

Al menos dos personas murieron por el tiroteo, registrado la tarde del jueves, 6 de noviembre de 2025, en en la comunidad de Lago Grande, en la ciudad de Hialeah, al oeste de Miami.

De acuerdo con la policía de Miami, una persona resultó herida por el tiroteo y de acuerdo con medios estadounidenses, fue trasladada en helicóptero a un hospital.

La Policía no reveló detalles sobre el tiroteo, pues el caso esta bajo investigación.

Tiroteos en Estados Unidos

En Estados Unidos, al menos 47,000 personas han muerto por ataques con armas de fuego.

El estado de Florida aprobó, en octubre de 2025, la portación de armas en público, que permite circular con armas de fuego a la vista.

Mapa de Hialeah, en Miami

Hialeah es una ciudad del condado de Miami-Dade, con más de 223,000 personas, la mayoría de origen cubano.

Con información de N+.

RMT