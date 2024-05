Trump Acusa a Biden de Manipular al Departamento de Justicia; Señala Irregularidades en su Caso

Donald Trump ofreció hoy 31 de mayo de 2024 una conferencia de prensa en torno a la declaratoria de culpabilidad por 34 delitos en su contra, lo cual consideró parte de una estrategia del actual presidente de Estados Unidos de América (EUA), Joe Biden, a quien señaló que manipular al Departamento de Justicia.

Vemos que Biden manipuló al Departamento de Justicia, quizá ni siquiera pudo hacerlo él sino su gente, al final es el presidente. Esto está orquestado en Washington, nunca nadie había visto algo así.

Durante el encuentro con medios de comunicación, Trump acusó que en su caso en Nueva York "nos encontramos contra un juez con profundos conflictos de interés, me imponen una orden mordaza que jamás se había impuesto a un expresidente y me ha costado cientos de miles de dólares".

Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos de los que se le acusan por el presunto pago a la actriz Stormy Daniels, cuya sentencia se resolverá el próximo 11 de julio.

Trump asegura que lidera preferencias

Donald Trump, expresidente de EUA, dijo que es el candidato principal de estas elecciones "y le voy ganando a Biden, soy el puntero y me imponen una orden mordaza".

Además, criticó que "tengo a un rival que no puede hablar con claridad", haciendo referencia a Joe Biden.

El exmandatario estadounidense señaló que el juicio en su contra "es política pura y dura, no es un acto de justicia", y justificó que "lo que estoy haciendo es defender a nuestra constitución, esto va mucho más allá de la Fiscalía y que yo".

La gente lo ve, lo entiende, porque acabo de ver una encuesta publicada por el Daily Mail después del veredicto en mi contra y me pone 6 puntos arriba de mi rival, y esto es porque la gente ve las cosas claras, es una farsa, un juicio amañado.

Acusa que juez tiene gran conflicto de interés

Durante la conferencia de prensa, Donald Trump insistió en que "esto fue un juicio amañando, a mí prácticamente me amagaron, pedimos se cambiara al juez, queríamos a uno libre de conflictos de interés, pero no se hizo".

Este juez se ve como alguien amable, pero no lo vieron como yo, no nos dejaron actuar.

Acusó que "tenemos un juez con profundo conflicto de interés y a mí no me dejan hablar porque si hablo me mandan a la cárcel", en cambio, dijo: "ustedes, la prensa, sí pueden hablar, espero lo hagan. Esto es muy injusto".

Trump acusa irregularidades que no le permitieron llevar testigos

El expresidente Donald Trump anunció que su equipo legal va a apelar el veredicto del pasado jueves, basándose en numerosos argumentos.

Entre ellos, citó: "No nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada. El juez fue un tirano", en alusión a Juan Merchan, que presidió el tribunal.

"Vamos a apelar esta estafa", aseguró y recalcó que "tampoco me han dejado que tome la palabra mi experto en elecciones, ya vieron lo que le pasó a alguno de los testigos".

Además, acusó que fabricaron registros comerciales y de negocios, "cuando dicen que yo lo falsifiqué eso es terrible, dicen que hubo falsificación de registros en primer grado, yo contraté un abogado, eso es un gasto de negocio, se registró correctamente, lo hizo una verdadera profesional, eso es un gasto legal: le pago a un abogado, también es un gasto legal. Mi contadora revisó todo tipo de gastos, y todos son legales. Eso llaman falsificación de registro de negocios".

Qué más quieren inventar, yo quería rendir testimonio y me dijeron que no se podía hacer, que mejor no lo hiciera porque pudieron haberlo tergiversado.

"El juez permitió que se analizara todo lo que yo no he hecho en mi vida, permitió a los fiscales que revisaran todo lo que hice en mi vida. Ahora resulta que gente que declaró en mi favor no declaró que tenía un automóvil y eso lo consideran un delito", criticó Trump.

Por último, consideró que "estamos en un Estado fascista, vivimos en un Estado Fascista".

Con información de EFE