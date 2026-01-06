Trump Anuncia Investigación por Fraude en California y Lanza Crítica contra el Estado

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, anunció hoy, 6 de enero de 2026, una investigación por fraude en California.

Noticia relacionada: Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller Estarán a Cargo de Venezuela, Afirma Trump.

Trump lanza crítica contra California

Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente Trump criticó a California, bajo el control del gobernador Gavin Newsom, y aseguró que es una ciudad "corrupta", por lo que ha comenzado una investigación.

California, bajo el gobernador Gavin Newscum, es más corrupta que Minnesota, ¿si eso es posible? La investigación de fraude de California ha comenzado. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

