Trump Indulta a Giuliani y a Otros por Esfuerzos para Anular Elecciones de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indultado a su exabogado personal Rudy Giuliani, a su exjefe de gabinete Mark Meadows, y a otros acusados de apoyar los esfuerzos del republicano para anular el resultado electoral de 2020, según un funcionario del Departamento de Justicia.

Ed Martin, el abogado de indultos del gobierno, publicó en las redes sociales una proclamación firmada del indulto "total, completo e incondicional", que también nombra a los abogados conservadores Sidney Powell y John Eastman.

La proclamación, publicada en internet el domingo 9 de noviembre por la noche, dice explícitamente que el indulto no se aplica a Trump.

Los indultos presidenciales solo se aplican a delitos federales y ninguno de los aliados de Trump fue acusado en casos federales.

Breaking: President Trump pardoned the 2020 Alternative Electors.



Thank you: @POTUS for allowing me, as U.S. Pardon Attorney, to work with @WhiteHouse, along with @AGPamBondi, @DAGToddBlanche & SG John Sauer, to achieve your intent—let their healing begin. #Federalist74 ⚖️ pic.twitter.com/rDOtgpapCB — Ed Martin (@EdMartinDOJ) November 10, 2025

Pero la medida subraya los esfuerzos de Trump por seguir reescribiendo la historia de las elecciones de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden.

¿Quiénes más fueron indultados?

También fueron indultados los republicanos que actuaron como electores falsos para Trump en 2020 y fueron acusados en casos estatales de presentar certificados falsos que confirmaban que eran electores legítimos a pesar de la victoria de Biden en esos estados.

La proclamación describió los esfuerzos por procesar a quienes estuvieron involucrados en las tramas electorales de 2020 "como una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense" y dijo que los indultos estaban diseñados para continuar "el proceso de reconciliación nacional".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios este lunes.

Historias recomendadas:

Con información de AP

ASJ