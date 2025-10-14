Trump Se Queja de la Revista Time por "Desaparecerle" el Cabello en Portada

Lo que parecía un guiño de Time, una de las revistas más importantes en el mundo, para reconocer la figura de Donald Trump, terminó en una queja por parte del mandatario estadounidense.

La publicación adelantó la portada de su edición de noviembre. En ella, se ve el perfil de Trump en contrapicada y un texto que señala: "Su triunfo", en referencia a la paz alcanzada entre Israel y Palestina.

El texto halaga el rol del presidente en el alto al fuego en Gaza, cuyo acuerdo de paz se firmó este lunes 13 de octubre, en Egipto.

Entre los artículos que formarán parte del magazine, uno escrito por Ehud Barak, exprimer ministro israelí, afirma: "El líder que Israel necesitaba", en referencia a la intervención política hecha por Trump.

La molestia de Trump

Pero entre tanto halago, ¿qué fue lo que molestó a Donald Trump? Bueno, tiene que ver con la foto que usó Time para ilustrar el papel esencial que tuvo el mandatario para que se alcanzara la paz en Gaza.

A través de su red Truth Social, Trump primero señaló que la revista le había hecho un artículo bastante bueno, para después pasar al punto central de su queja:

(...) pero la foto podría ser la peor de la historia. Me 'desaparecieron' el cabello y luego me dejaron algo flotando sobre la cabeza que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Muy raro!"

Y siguió con su crítica, al decir que nunca le ha gustado que le tomen fotos desde ángulos inferiores.

Nunca me ha gustado que me tomen fotos desde ángulos inferiores, pero esta es una foto pésima y merece ser criticada. ¿Qué están haciendo y por qué?

Trump regresa a casa

A través de la misma red, Donald informó que había regresado a Washington D.C. luego de su viaje a Egipto, donde firmó el acuerdo de paz para la Franja de Gaza.

Hoy logré mucho en Israel y Egipto. Mucho trabajo, pero no lo cambiaría por nada. ¡Fue una experiencia inigualable! Ahora, todos esos grandes países que han luchado tanto por la región deben unirse y ¡HACER EL TRABAJO! Gaza es solo una parte. Lo más importante es la ¡PAZ EN MEDIO ORIENTE!

