Trump Arremete Contra Autoridades de Chicago: "Deberían Estar en la Cárcel”

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, pidió este miércoles, 8 de octubre de 2025, encarcelar al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois, ambos demócratas, mientras su Gobierno se preparaba para desplegar militares en las calles de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos.

Mediante su red social Truth Social, Trump acusó al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, JB Pritzker, de no proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que han estado operando en Chicago.

¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! El gobernador Pritzker también!



Cientos de soldados de la Guardia Nacional de Texas se han reunido en una instalación del Ejército a las afueras de Chicago, a pesar de las objeciones de Pritzker, Johnson y otros líderes demócratas del estado. Trump también ha amenazado con desplegar tropas en más ciudades estadounidenses.

Noticia relacionada: Trump ordena desplegar 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, Illinois

Gobernador de Illinois y alcalde de Chicago responden a Trump

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, respondieron al presidente Donald Trump, asegurando que no darán "un paso atrás" ante el mandatario republicano.

Mediante redes sociales, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, respondió a las declaraciones y aseguró que se trata de autoritarismo declarado, además, ayer dijo que el presidente mantiene una cruzada contra la inmigración en Illinois por "una fijación obsesiva" o porque padece "demencia".

No daré un pasó atrás. Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que ponen a prueba su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo declarado?

I will not back down.



Trump is now calling for the arrest of elected representatives checking his power.



What else is left on the path to full-blown authoritarianism? pic.twitter.com/TieJ2irYv5 — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 8, 2025

Por su parte, Johnson utilizó la misma red social para reafirmarse en que no irá "a ningún lado" y añadió:

Esta no es la primera vez que Trump intenta arrestar injustamente a un hombre negro.

Trump va contra opositores a medidas de migración

El llamado de Trump a encarcelar a los dos destacados opositores a sus medidas de represión de la inmigración se conoce cuando otro rival político de alto perfil, el exdirector del FBI, James Comey, tenía que comparecer ante el tribunal para enfrentarse a cargos penales que han sido ampliamente criticados como débiles.

Trump ha pedido con frecuencia que se encarcele a sus oponentes desde que entró en política en 2015, pero Comey es el primero que se enfrenta a un proceso judicial.

Con información de N+ y Reuters.

