Un año de Trump en la Casa Blanca: Cómo Gobernar sin el Congreso

Hoy Donald J. Trump cumple un año como presidente de Estados Unidos en su segundo mandato, el cual ha estado marcado por una diplomacia agresiva, alzas arancelarias, reforzamiento de la frontera, operativos antiinmigrantes y una fuerte política proteccionista.

La mayoría de estas medidas se han implementado sin pasar por el Congreso, pues han sido resultado de órdenes ejecutivas del presidente. De hecho, nunca se habían firmado tantas órdenes ejecutivas en un solo año desde 1945.

En estos 12 meses, Trump ha firmado 229. De esas, 21 han tenido efectos directamente relacionados con México.

De las 21 órdenes, una de cada tres trata sobre aumentar la seguridad de la frontera entre nuestro país y Estados Unidos, y en la misma proporción buscan reducir la migración. Las restantes buscan elevar los aranceles a productos mexicanos, fortalecer la seguridad y combatir el tráfico de drogas, y especialmente, el fentanilo.

¿Qué son las órdenes ejecutivas?

Las órdenes ejecutivas son decretos que el presidente de Estados Unidos publica y que afectan a las instituciones del gobierno. La característica principal es que se basan en una facultad exclusiva del presidente para dirigir la política de su propio gobierno y no requieren pasar por el Congreso.

Históricamente, estas herramientas se han usado, sobre todo, para mostrar las prioridades del presidente, para tomar decisiones extraordinarias en tiempos de Guerra, y para alinear las acciones o cambiar el rumbo de agencias de gobierno.

Donald Trump está haciendo historia por la facilidad con la que usa este recurso: en su primer mandato (2017-2021), emitió 220 órdenes ejecutivas; en el transcurso del último año ya lleva 229.

Todos los presidentes de Estados Unidos (excepto William Henry Harrison, cuyo gobierno sólo duró un mes) han firmado órdenes ejecutivas.

El presidente que más órdenes ejecutivas ha firmado es Franklin D. Roosevelt, quien firmó 3,726 durante sus 12 años de gobierno, en los que Estados Unidos atravesó la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Desde la década de los treinta, hay un patrón claro: los presidentes demócratas han firmado mucho más órdenes ejecutivas que los republicanos (Demócratas: 6294, Republicanos: 2283). En gran medida, esta diferencia se explica porque fueron presidentes demócratas quienes gobernaron durante la Segunda Guerra Mundial: Franklin D. Roosevelt (3,726) y Harry S. Truman (907). Además, Roosevelt gobernó durante 3 periodos.

No obstante, Trump está rompiendo con esta tendencia histórica. Mientras que todos los presidentes republicanos han firmado menos de 500 órdenes ejecutivas en todo su periodo- Eisenhower (484), Reagan (381), Nixon (346) o George W. Bush (291, por ejemplo- Trump lleva ya 449 y aún le restan 3 años de gobierno.

Trump, en su primer día, firmó 26 decretos. Para dar una idea, su antecesor, el demócrata Joe Biden emitió 9 al llegar a la Oficina Oval. En su inauguración, Trump firmó órdenes ejecutivas entre las cuales se encuentran aquellas para crear el departamento de eficacia gubernamental, reforzar las fronteras, o para redirigir los fondos de programas de apoyo a organizaciones de otros países.

¿De qué temas tratan las órdenes ejecutivas?

De las 229 órdenes que lleva Trump en este mandato: 56 están relacionadas con política exterior; 49 sobre administración pública; 36 fueron sobre comercio y aranceles; 29 sobre frontera e inmigración y 28 sobre tecnología, además, 22 se usaron para revocar las órdenes ejecutivas de otros presidentes.

Las órdenes ejecutivas permiten ver las prioridades y el rumbo que toma el gobierno de un presidente. En el caso del segundo gobierno de Trump, publicó 24 órdenes ejecutivas destinadas a la guerra comercial y tecnológica con China; 18 órdenes ejecutivas se relacionan con la imposición de aranceles al comercio exterior; 10 decretos fomentan la IA del país, dentro de un ambiente de competencia tecnológica internacional.

Además, hubo 5 órdenes para eliminar programas inclusivos y 2 para penalizar el aborto, mientras que la agenda ambiental se vio duramente golpeada por 3 decretos que promueven la industria de combustibles fósiles.

Entre las órdenes ejecutivas contra China, destaca una sobre la regulación de la red social TikTok para continuar su operación a cambio de su venta a empresarios estadounidenses, por supuestas preocupaciones de seguridad.

