‘Sería una Guerra’: Dinamarca Peleará por Groenlandia ante Invasión de EUA, Afirma Parlamentario

Dinamarca habrá de defender a Groenlandia en el caso de una invasión por parte de Estados Unidos. Así lo ha declarado a la televisora CNN el parlamentario Rasmus Jarlov, presidente del Comité de Defensa danés.

El político miembro del Partido Popular Conservador ha declarado en entrevista que “sería una guerra”.

Jarlov advirtió que invadir Groenlandia sería una terrible idea para los estadounidenses.

“Si hay una invasión estadounidense, sería una guerra”

Rasmus Jarlov, presidente del Comité de Defensa del Parlamento de Dinamarca, concedió una entrevista a CNN donde advirtió que su país defenderá a Groenlandia en caso de invasión. El político de 48 años declaró que “sería una guerra”, aunque en las últimas décadas Estados Unidos y Dinamarca hayan sido aliados:

Por supuesto que defenderíamos Groenlandia. Y si hay una invasión de tropas estadounidenses, sería una guerra. Y estaríamos peleando los unos contra los otros.

El político del Partido Popular Conservador declaró que los daneses son conscientes de que Estados Unidos tiene un ejército más fuerte. No obstante, también señaló que es su deber defender a los 57 mil ciudadanos daneses que viven en Groenlandia:

Sabemos que Estados Unidos es más fuerte que nosotros, tienen un ejército más fuerte que el nuestro, pero es nuestro deber nuestra tierra y a nuestra gente y a los 57 mil ciudadanos daneses que viven en Groenlandia y que han dejado muy claro que no quieren ser capturados por los Estados Unidos.

Tripas de Dinamarca desembarcan en Nuuk, capital de Groenlandia. Foto: AFP

Rasmus Jarlov también declaró que una guerra entre Dinamarca y Estados Unidos sería un desastre. Y señaló que las amenazas de Trump no tienen nada que ver con el resto de los estadounidenses.

Sería un desastre, también para los Estados Unidos. Sabemos que esto no tiene que ver con ustedes, no es lo que ustedes son.

El político también afirmó que Estados Unidos no obtendría ningún beneficio tras invadir Groenlandia. La posible anexión por vía militar de la isla ubicada en Norteamérica representaría grandes pérdidas económicas y no aportaría ningún valor, pues la Unión Americana ya tiene acceso a la posibilidad de hacer negocios en el territorio danés.

El escenario de negocios al tomar Groenlandia es terrible y ya tienes acceso a ella y si la anexas lo único que obtendrás es más gastos, tendrías que gobernar el país, tendrías a una población que nunca te reconocería como dueño de esa tierra y tendrías que pagar por todas las cosas que Dinamarca paga hoy.

En los últimos días las amenazas de Estados Unidos y la respuesta de Europa han subido de tono. Varios países europeos enviaron tropas a Groenlandia, como forma de apoyo a Dinamarca. Paralelamente, Donald Trump anunció que impondrá aranceles a estos países a partir de febrero.

Estas declaraciones motivaron una carta del primer ministro de Noruega, Jonas Gahr, que buscaba la mediación con el mandatario. A esta misiva, Donald Trump respondió que al no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, ya no tenía que procurar esta, sino solo los intereses de Estados Unidos:

Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos.

En días pasados, Rasmus Jarlov ya había hecho declaraciones contundentes sobre la política exterior del gobierno de Donald Trump y las amenazas sobre Groenlandia.

En una entrevista televisiva, se le mostró un video donde Stephen Miller, consejero de Trump y subdirector de Políticas del gabinete, decía que Dinamarca no podía defender Groenlandia y controlar el territorio. Ante los dichos del consejero de Trump, el político danés dijo que su “mentalidad era propia de un violador”:

Espero que lo mantengan alejado de las mujeres jóvenes, porque esa es la mentalidad de un violador. Si no puedes defenderte, te voy a llevar. Eso es básicamente lo que está diciendo.

