Aviones de Comando NORAD se Dirigen a Base Pituffik en Groenlandia
De acuerdo con NORAD, aviones de Estados Unidos y Canadá apoyarán diversas actividades ya planificadas, consolidando la cooperación en materia de defensa
El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés) informó hoy, 19 de enero de 2026, que próximamente llegarán aeronaves que operan desde Estados Unidos y Canadá a la Base Espacial Pituffik, en Groenlandia.
De acuerdo con el Comando, las aeronaves que operan desde bases en Estados Unidos y Canadá “apoyarán diversas actividades planificadas desde hace tiempo por el NORAD, consolidando la sólida cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Canadá, así como con el Reino de Dinamarca”.
Envío de aviones, en coordinación con Dinamarca
El Comando NORAD precisó que “esta actividad se ha coordinado con el Reino de Dinamarca, y todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas necesarias” y agregó que “el Gobierno de Groenlandia también está informado de las actividades planificadas”.
Finalmente, NORAD apuntó que de forma rutinaria realiza “operaciones sostenidas y dispersas en defensa de América del Norte, a través de una o de las tres regiones”:
- Alaska
- Canadá
- Estados Unidos
Con información de N+.
