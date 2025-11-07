La mañana de hoy, 7 de noviembre de 2025, entró en vigor la orden sin precedentes de la Administración Federal de Aviación de reducir los vuelos a nivel nacional debido al cierre del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

Ante ello, algunos pasajeros trataban de encontrar planes de viaje alternativos este viernes.

Y es que la Secretaría de Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenaron a las aerolíneas reducir, desde hoy, el 10% de los vuelos en 40 aeropuertos.

Lo anterior para reducir la presión sobre los controladores de tráfico aéreo durante el cierre del gobierno en curso y garantizar que volar siga siendo seguro.

Video relacionado: ‘Shutdown en EUA: Estos Son los Cierres de Gobierno Más Largos de la Historia.

Cancelación de vuelos y cambios de horarios

Las terminales aéreas seleccionados por la FAA abarcan más de dos docenas de estados e incluyen centros de conexiones como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte, de acuerdo con la orden.

En algunas zonas metropolitanas, incluyendo Nueva York, Houston, Chicago y Washington, se verán afectados varios aeropuertos, y los efectos secundarios de la medida podrían alcanzar también a aeródromos más pequeños.

Ante ello, desde el jueves las aerolíneas se apresuraron a ajustar sus horarios y comenzaron a cancelar vuelos.

Mientras que los viajeros con planes para el fin de semana o más tarde esperaban ansiosos para saber si sus vuelos despegarían según lo previsto.

Video relacionado: Advierten por Posible Cierre del Espacio Aéreo de EUA por ‘Shutdown’ del Gobierno.

Más de 800 vuelos cancelados

Las aerolíneas también planificaron cancelaciones para el fin de semana, y pidieron a sus clientes consular sus aplicaciones para verificar el estado de sus vuelos.

De acuerdo con FlightAware, hasta el momento se han cancelado más de 815 vuelos en todo el país.

Delta Air Lines, por ejemplo, dijo que cancelaría aproximadamente 170 vuelos el viernes, y American Airlines tenía previsto suprimir 220 al día hasta el lunes.

Video: Caos Aéreo en EUA por "Shutdown": ¿En Qué Aeropuertos Hay Cancelación de Vuelos

Lista de 40 aeropuertos que reducirán vuelos

Anchorage International en Alaska Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia Boston Logan International en Massachusetts Baltimore/Washington International en Maryland Charlotte Douglas International en Carolina del Norte Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky Campo del amor de Dallas en Texas Ronald Reagan Washington National en Virginia Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas Condado metropolitano de Wayne de Detroit en Michigan Newark Liberty International en Nueva Jersey Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái Pasatiempo de Houston en Texas Washington Dulles International en Virginia George Bush Houston Intercontinental en Texas Internacional de Indianápolis en Indiana John F. Kennedy International en Nueva York Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas Los Ángeles International en California Aeropuerto LaGuardia en Nueva York Orlando International en Florida Chicago Midway International en Illinois Memphis International en Tennessee Aeropuerto Internacional de Miami en Florida Minneapolis/St Paul International en Minnesota Internacional de Oakland en California Ontario International en California Chicago O'Hare International en Illinois Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón Internacional de Filadelfia en Pensilvania Phoenix Sky Harbor International en Arizona Internacional de San Diego en California Louisville International en Kentucky Seattle/Tacoma International en Washington Internacional de San Francisco en California Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah Teterboro en Nueva Jersey Tampa International en Florida

Noticia relacionada: "Shutdown" en Estados Unidos Rompe Récord Como el Más Largo de la Historia; Van 36 Días.

Restricciones

De acuerdo con la FAA, las restricciones comenzarían en un 4% y se incrementarían hasta un 10% para el 14 de noviembre. Estarán en vigor entre las seis de la mañana y las diez de la noche y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

La orden llegó mientras el gobierno del presidente Donald Trump incrementa la presión sobre los legisladores demócratas en el Congreso para poner fin al cierre.

Ante este hecho, las aerolíneas indicaron que intentarían minimizar el impacto de la medida en sus clientes. Además, están obligadas a devolver el dinero a los clientes cuyos vuelos sean cancelados, pero no a cubrir costos secundarios como alimentación y alojamiento, a menos que el retraso o la cancelación se deban a un factor que esté bajo el control de las empresas, según el Departamento de Transporte.

Historias recomendadas:

Con información de AP.

spb