Advierten por Posible Cierre del Espacio Aéreo de EUA por ‘Shutdown’ del Gobierno

Sean Duffy advirtió que podrían cerrar zonas del espacio aéreo de Estados Unidos. El secretario de Transporte admitió que el actual cierre del gobierno estadounidense ha llevado a una escasez de personal en aeropuertos.

El actual shutdown del gobierno está a un día de convertirse en el más largo en la historia de Estados Unidos.

Sean Duffy, quien también es administrador interino de la NASA, culpó a los demócratas por no aprobar el presupuesto para el gobierno estadounidense y provocar el actual cierre administrativo.

En una rueda de prensa, el secretario de Transporte explicó que, de continuar las actuales condiciones para el gobierno estadounidense, habrá un cierre en el espacio aéreo. El funcionario, que paralelamente es administrador interino de la NASA, aseguró que “no hay controladores aéreos” suficientes:

Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y puede que nos veamos obligados a cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios.

El funcionario de Donald Trump culpó a los demócratas por el cierre del gobierno estadounidense. Según señaló, el cierre gubernamental ocurrió por la falta de acuerdos en el Senado.

Además, Sean Duffy advirtió que si la oposición prolonga el cierre otra semana, se tendrá como resultado “un caos masivo”.

Ante la cada vez más notoria falta de personal, algunos de los aeropuertos más importantes del país comienzan a reportar retrasos. Entre los aeropuertos afectados están Newark, en Nueva Jersey, La Guardia, en Nueva York, y el Ronald Reagan, en Washington.

13 mil controladores aéreos están trabajando sin cobrar

Actualmente, 13 mil controladores aéreos están laborando sin cobrar. En la misma situación se encuentran los empleados de seguridad aeroportuaria. Al ser considerados esenciales, ambos grupos continuarán su trabajo con paga diferida hasta el fin del cierre gubernamental, que ya se ha prolongado ya por 35 días. Al respecto, Sean Duffy señaló:

Estos trabajadores estadounidenses tienen facturas que pagar y se ven obligados a tomar decisiones difíciles. ¿Van a trabajar como controladores aéreos o tienen que buscar otro empleo para conseguir dinero para comer y para echar gasolina? Y creo que, con el paso de los días, el problema solo empeorará.

Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también culpó a los demócratas por el cierre del gobierno de Donald Trump ante la falta de presupuesto.

La administración está instando a los demócratas a reabrir el Gobierno federal para que cese este caos y la interrupción de nuestro sistema de control de tráfico aéreo en los Estados Unidos.

La portavoz del gobierno de Donald Trump señaló que desean reabrir el gobierno de cara al Día de Acción de Gracias y el inicio de la temporada alta:

Tenemos muy claro que queremos reabrir el gobierno para poder reanudar los viajes de la forma más segura y eficiente posible, especialmente ahora que nos acercamos a la temporada alta de viajes.

