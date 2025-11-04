Inicio Internacional Estados unidos Aeropuerto Ronald Reagan Suspende Operaciones: Esto se Sabe Sobre la Amenaza de Bomba

Aeropuerto Ronald Reagan Suspende Operaciones: Esto se Sabe Sobre la Amenaza de Bomba

|

N+

-

Pasajeros de un vuelo de la aerolínea United Airlines fueron trasladados en autobús a la terminal aérea del Aeropuerto Ronald Reagan

Torre de control del Aeropuerto Ronald Reagan, en Estados Unidos

Torre de control del Aeropuerto Ronald Reagan, en Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

COMPARTE:

Autoridades de Estados Unidos atendieron una emergencia hoy, 4 de noviembre de 2025, en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington, por una supuesta amenaza de bomba.

En sus redes sociales, el Aeropuerto Ronald Reagan, ubicado en el condado de Arlington, en Virginia, anunció que suspendió todas las operaciones la mañana de este martes.

El aeropuerto detalló que los pasajeros de un vuelo de la aerolínea United Airlines fueron evacuados del avión y trasladados hasta la terminal aérea en un autobús.

Más tarde, a las 12:50 hora de Washington, el Aeropuerto Ronald Reagan anunció que las operaciones se reanudaron en la pista principal y así se fueron retomando los vuelos también.

Noticia relacionada: Shutdown, a Punto del Récord Histórico en EUA; Trump Pide Fin del ‘Ridículo’ Cierre de Gobierno

Mapa del Aeropuerto Ronald Reagan

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Justicia InternacionalÚltima Hora
Inicio Internacional Estados unidos Aeropuerto ronald reagan suspende operaciones por amenaza de bomba