Aeropuerto Ronald Reagan Suspende Operaciones: Esto se Sabe Sobre la Amenaza de Bomba

Autoridades de Estados Unidos atendieron una emergencia hoy, 4 de noviembre de 2025, en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington, por una supuesta amenaza de bomba.

En sus redes sociales, el Aeropuerto Ronald Reagan, ubicado en el condado de Arlington, en Virginia, anunció que suspendió todas las operaciones la mañana de este martes.

El aeropuerto detalló que los pasajeros de un vuelo de la aerolínea United Airlines fueron evacuados del avión y trasladados hasta la terminal aérea en un autobús.

Más tarde, a las 12:50 hora de Washington, el Aeropuerto Ronald Reagan anunció que las operaciones se reanudaron en la pista principal y así se fueron retomando los vuelos también.

Mapa del Aeropuerto Ronald Reagan

