Varias Personas Enferman Tras Abrir Paquete con 'Polvo Blanco' en Base Militar, en EUA

Un paquete sospechoso llegó a la base militar Andrews, cerca de Washington, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y tras abrirlo provocó que varias personas enfermaran.

El caso, de acuerdo con los medios estadounidenses, está siendo investigado, aunque el caso no pasó a mayores para las personas afectadas.

Un portavoz militar, publicó el medio Axios, informó que "varias personas se sintieron enfermas" después de que se abriera el paquete. Posteriormente, fueron atendidas antes de ser dadas de alta.

Por su parte, la base aérea Andrews confirmó que algunas zonas de sus instalaciones en Maryland fueron evacuadas después de que se abriera el paquete sospechoso.

Tras descartar que hubiera una amenaza inmediata, el caso fue encargado a la Oficina de Investigaciones Especiales.

La CNN informó, citando dos fuentes no identificadas, que el paquete contenía un polvo blanco "desconocido" y "propaganda política" que está siendo evaluada por los investigadores.

Base de alto rango

Esta base aérea es usada regularmente para vuelos presidenciales y de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.

Al ubicarse a poca distancia de la capital estadounidense, es usada comúnmente por integrantes de la administración pública.

Incluso, el pasado miércoles, el Air Force One aterrizó en la base en un vuelo donde el presidente Donald Trump llegó procedente de Florida.

Con información de AFP

ICM