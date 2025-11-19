“Estamos Trayendo de Vuelta las Plantas Automotrices de México”, Presume Trump

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, aseguró que las plantas automotrices que México y Canadá "se llevaron" están regresando al país.

Estamos trayendo de vuelta plantas automotrices de Canadá y México, que ellos se llevaron, y ahora todas están regresando, todas están regresando debido a los aranceles.

Durante el Foro Empresarial Estados Unidos-Arabia Saudita, el mandatario republicano dijo que las empresas también están regresando de Alemania y Japón, gracias a los aranceles que impuso.

EUA suepra a China en materia de IA, asegura Trump

Trump también aseguró que su país está por delante de China en materia de Inteligencia Artificial (IA).

Hace unos dpias, Donald Trump defendió su política arancelaria y dijo que de no haber implementado las tarifas a socios comerciales de Estados Unidos, "todo el mundo estaría en depresión".

