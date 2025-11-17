EUA No Actuará Contra el Tráfico de Drogas Sin Solicitud de México, Aclara Marco Rubio

Luego de que el presidente Donald Trump afirmara que analiza la posibilidad de lanzar ataques contra México como parte de su estrategia para combatir el tráfico de drogas, la Embajada de Estados Unidos en México difundió un audio del secretario de Estado, Marco Rubio, en el que aclara que su gobierno no actuará sin una solicitud expresa de las autoridades mexicanas.

La grabación —realizada al término de la cumbre del G-7 el 13 de noviembre en Canadá y publicada hoy por la sede diplomática— muestra a Rubio precisando que Estados Unidos no tiene intención de desplegar fuerzas en territorio mexicano de manera unilateral. Subrayó que cualquier acción de seguridad deberá ser coordinada con el Gobierno de México y sujetarse a los mecanismos de cooperación existentes entre ambos países.

“No vamos a tomar acción unilateral ni a enviar fuerzas a México, pero podemos ayudarlos con equipo, entrenamiento, intercambio de inteligencia y todo tipo de apoyo que podríamos brindar. Si lo piden; tiene que haber una solicitud”, señaló el funcionario.

Las declaraciones del secretario se difunden tras las afirmaciones de Trump, que generaron preocupación por sus posibles implicaciones diplomáticas y por el impacto que tendrían en la soberanía mexicana.

¿Qué dijo Donald Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que no está contento con México por el combate al narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los carteles en ese país.

“¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien”, expresó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó: “No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo”.

Trump aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que el país latinoamericano “sabe” cuál es su postura.

“Pongámoslo así: no estoy contento con México”, declaró el presidente, tras apuntar que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas.

