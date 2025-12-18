Dan Cadena Perpetua a Anestesista por Envenenar a Pacientes para Vengarse de Sus Colegas

La justicia francesa condenó a cadena perpetua al anestesista Fréderic Péchier, acusado de haber envenenado a 30 pacientes, 12 de los cuales murieron, entre 2008 y 2017.

El señalado habría cometido estos casos en dos clínicas del este de Francia. Péchier tendrá un mínimo de cumplimiento de 22 años en prisión.

Aunque por meses el anestesista había argumentado que no había pruebas directas de lo que había hecho, los seis miembros del jurado popular, asistidos por tres magistrados, no creyó lo dicho por Fréderic.

Hace ocho años que lucho contra los que me acusan de ser un envenenador (...) Hice un juramento en 1999 y siempre lo he respetado, el juramento hipocrático

Por su parte, el jurado aceptó la acusación de que el acusado fue el único que podía cometer esos crímenes y que lo hizo por mala voluntad contra algunos de sus colegas médicos de los que quería vengarse.

Con ganas de venganza

La defensa del anestesista presentará un recurso contra la sentencia, pero eso no impedirá que ingrese de manera preventiva a prisión.

La Fiscalía describió a Fréderic Péchier, de 53 años, como un "asesino en serie" y un "doctor de la muerte", que inyectaba potasio y otros productos en los pacientes para provocarles paros cardiacos.

De acuerdo con los señalamientos, la intención era desgastar psicológicamente a los médicos con los que estaba en conflicto.

Cabe destacar que no se hallaron pruebas formales de sus actos, los investigadores consideraron que el anestesista era el único nexo entre las muertes registradas.

Con información de EFE

