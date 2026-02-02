Detienen Otra Vez al Hijo de la Princesa Mette-Marit de Noruega: ¿De Qué Acusan a Marius Borg?

Este lunes 2 de febrero de 2026, la Policía de Oslo informó sobre el nuevo arresto de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit.

El joven de 29 años de edad fue arrestado ayer domingo por sospechas de ataques y amenazas, un día antes de la apertura de su proceso por presuntas violaciones.

Marius Borg Høiby fue detenido por la policía el domingo por la noche, sospechoso de ataques a la integridad física, amenazas con un cuchillo y violación de prohibición de contacto.

Asó dijo la policía de Oslo en un comunicado, sin nombrar a la o las supuestas víctimas.

Noticia relacionada: La Princesa Mette-Marit de Noruega se Disculpa por Haberse Relacionado con Jeffrey Epstein.

Autoridad ve riesgo de reincidencia

Además, informó que pedirá la detención de Marius Borg Høiby por cuatro semanas "por el riesgo de reincidencia".

Cabe señalar que el joven, quien nació de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, tiene que comparecer ante de un tribunal de Oslo para responder por 38 acusaciones de delitos.

Entre ellos se encuentran cuatro violaciones, violencia física y psicológica, así como una infracción a la legislación sobre estupefacientes. Él niega los hechos más graves.

El número de presuntas víctimas es de siete, cuatro de ellas por sospechas de violación cuando no estaban en condiciones de defenderse. Høiby tiene la prohibición formal de entrar en contacto con ellas.

Noticia relacionada: Detienen al Hijo de la Princesa Mette-Marit de Noruega por Agredir a una Mujer en Oslo.

¿Cuál puede ser la sentencia de Høiby?

Si es reconocido culpable de los hechos más graves, el hijo de la futura reina puede ser condenado hasta 16 años de cárcel.

El proceso se llevará a cabo el 19 de marzo, y se espera el veredicto semanas después.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de AFP.

spb