Descarrilamiento de Dos Trenes en España Deja Un Muerto y al Menos 15 Heridos

Dos nuevos accidentes ferroviarios ocurrieron este martes 20 de enero de 2026 en España, dejando al menos 15 heridos.

En Gelida, Barcelona, la caída de un muro de contención provocó el choque de un tren con pasaje en la línea R4, informó la Dirección General de Protección Civil de la Generalidad de Cataluña.

Sobre este primer siniestro, ocurrido solo dos días después del accidente del tren en Córdoba, las autoridades informaron que hay al menos 15 personas heridas, de las cuales al menos cinco se encuentran en estado "menos grave".

Por este accidente fueron movilizadas más de 10 ambulancias y un equipo conjunto del cuerpo de Bomberos de Cataluña. Los heridos están siendo trasladados a hospitales cercanos.

Accidente en Gelida deja un muerto

El jefe de intervención de los bomberos catalanes, Claudi Gallardo, confirmó más tarde que el accidente en la localidad dejó una persona muerta.

Se trata del maquinista del tren que se impactó contra un muro de contención que había caído sobre la vía.

Con respecto a los heridos, se reporta que al menos cuatro están en estado grave.

Otro tren se descarrila en Girona

Mientras que en la R1, se descarriló un tren con diez pasajeros cerca de Blanes, Girona, por la presencia de rocas en las vías, pero no se registraron heridos.

Este accidente se registró en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona), y las lluvias son, de nuevo, la principal hipótesis de qué pudo haberlo provocado.

