Elementos del ICE Se Dedicarán al Análisis Durante los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Matteo Piantedosi, ministro del Interior de Italia, informó que los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos se limitarán a tareas de análisis y no en operativos en terreno, durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán.

Así lo dijo el funcionario durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados italiana, luego de ser interrogado sobre la presencia de esta agencia que los últimos días ha estado en la mira por las muertes de dos ciudadanos en Mineápolis, Minnesota.

No veremos nada en territorio nacional que se corresponda con lo que se ha visto en los medios de comunicación estadounidenses. La preocupación que ha inspirado la polémica de los últimos días, que esta información me permite disipar definitivamente, es, por tanto, completamente infundada

Enfatizó que el papel del ICE durante los Juegos de Milán-Cortina será exclusivamente de análisis y al intercambio de información con las autoridades italianas.

Al fin y al cabo, esto es lo que llevan haciendo años en más de 50 países, incluida Italia, sin que nadie se haya escandalizado jamás

Papel del ICE

El funcionario comentó que el ICE no podría llevar a cabo actividades policiales operativas en territorio italiano, y que las fuerzas policiales nacionales serán las encargadas de la seguridad y el orden públicos.

Y este principio no se contradice con las fructíferas colaboraciones de investigación que suelen activarse a nivel internacional en tales circunstancias

Luego de darse a conocer que agentes del ICE estarían durante la justa olímpica invernal, la oposición italiana y varias asociaciones protestaron y convocaron a una manifestación en Milán.

Esta movilización provocó que el gobierno italiano se reuniera con el embajador estadounidense en el país, Tilman J. Fertitta, para después aclarar que solo llegarían analistas del brazo investigativo de ICE y no el operativo.

Además, se dejó claro que estos miembros "trabajarán exclusivamente en el interior de sus sedes diplomáticas" y no en territorio italiano.

Con información de EFE

